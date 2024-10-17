Расходы на отопление дома в Башкирии можно сократить на 30-40%

Posted 17 октября, 10:15
Published 17 октября, 10:15
Modified 17 октября, 10:17
Updated 17 октября, 10:17
Отопление частных или загородных домов в Башкирии осуществляется газовым, электрическим и твердым (дрова, уголь, брикеты, пеллеты).
Газ — наиболее экономный способ отопления, но доступен не везде. Электричество — затратный, а также ненадежный. В сельской местности, и особенно в СНТ зимой могут отключить электричество на несколько часов или даже на сутки, если авария на линии сложно устранимая. При минусовой температуре за окном, промерзает контур системы отопления, трубы и радиаторы если заполнены водой. Затраты на восстановление размороженных систем равны ее проведению заново. Твердое топливо сильно отличается между собой есть привычные всем дрова. Есть современные брикеты для специальных котлов — они обходятся дешевле, чем электричество.
Но каким бы способом не отапливался дом, в Башкирии зима бывает суровой, да и сам отопительный сезон около двухсот дней. Все это время присутствуют расходы на отопление жилья. Единственный способ сохранить комфортную температуру в доме, и при этом уменьшить сумму оплаты — утеплить.
Эксперты утверждают, что около 40% тепла жилые помещения теряют через окна и стены без утепления. Экономия расходов на оплату отопления возможна исходя из этого. Наружное утепление фасада дома снижает расходы на 30-40%. Утепление стен дома в нашем регионе действительно нужный и эффективный метод.
На рынке строительных товаров сегодня представлен широкий ассортимент разных видов теплоизоляционного материала. Попробуем разобраться какой утеплитель самый доступный, экологичный и эффективный.
Наружные утеплители дома бывают двух видов: минеральные и органические.
Минеральные утеплители — это материалы, созданные из неорганического сырья. Базальтовые, кварцевые, из промышленных стеклянных отходов, остатков производства керамических и силикатных кирпичей.
Органические утеплители дома — это материалы, созданные из органического сырья. Остатки сельскохозяйственной деятельности, костра (часть стебля) технической конопли или других растений, шерсть, древесные отходы, волокно льна, вторично переработанная целлюлоза.
Экспертным мнением поделился бригадир монтажников строительной компании.
— У всех видов теплоизоляционных материалов есть своя сфера применения, но часто люди совершают ошибки, применяя не то и не туда. Необходимо учитывать тип конструкции помещения, экологичность, паропроницаемость, горючесть, влагостойкость, теплопроводность, срок службы и конечно финансовые возможности. Значения этих показателей зависят от условий эксплуатации, — пояснил Руслан Дукаев.
Низкая теплопроводность это — способность теплоизоляционного материала препятствовать теплопередаче от теплой поверхности к холодной. Чем ниже теплопроводность, тем лучше теплоизоляционные свойства утеплителя.
Минеральная вата (минвата) — самый популярный, недорогой минеральный (неорганический) теплоизоляционный материал.
Производители пишут, что утеплитель сделан из натуральных природных компонентов, не содержит фенолформальдегидных и акриловых смол. Материал проверен годами и полностью безопасен настолько, что допускается для спален или детских комнат в домах. Не имеет запаха и не колется при монтаже. Пожаробезопасен — не горит, не выделяет резкого удушливого дыма. Срок службы не менее пятидесяти лет. Отличная звукоизоляция. Размер и вес плиты удобен для монтажа силами одного человека, а значит вполне возможно утеплить дом самому. Легко разрезается, мало весит, крепится наклонных и вертикальных поверхностях. Обязательны защитные средства при монтаже: перчатки, спец. одежда очки.
Минусы: с годами дает усадку, низкая влагостойкость.
Делается из горных пород базальтовой группы. Каменная вата имеет большую плотность и вес, относительно минеральной. Сложнее для монтажа, но не дает усадку и имеет долгий срок годности более 50 лет. Волокна каменной ваты несмотря на годы эксплуатации не гниют и не ломаются. Не чувствительна к высоким температурам и вибрациям, часто применяется в промышленных помещениях. Не боится грызунов.
Минусы: звукоизоляция ниже, чем у минеральной ваты, высокая стоимость, тяжелая, содержит незначительное количество фенолформальдегидных смол, в неумелых руках может рассыпаться при монтаже. Высокая цена.
Эковата — переработанная целлюлоза. Измельченная бумага пропитывается тетраборатом натрия (в народе именуемой бурой), что защищает утеплитель от грызунов и насекомых, а также борной кислотой для защиты от плесени, грибков и патогенных бактерий.
Безопасна для здоровья. Обладает отличной способностью удерживать тепло (низкой теплопроводностью), паропроницаемостью и сильной звукоизоляцией. Не имеет мостиков холода — швов между плитами, где происходят потери тепла. Воздушная текстура эковаты способна проникнуть во все щели и пустоты. Также благодаря этому свойству можно утеплить (задуть) любую конструкцию. Пожаробезопасна — при поджигании тлеет и затухает. Срок годности — более 50-ти лет. Дешевле вышеуказанных утеплителей.
Минусы: требуется дополнительное оборудование для монтажа (задувания) утеплителя — специальная выдувная машина с гибким шлангом. Но на небольших участках можно выложить собственными силами вручную. Со временем может просесть. При сухом задуве образуется много пыли.
Определить места потери тепла в доме. Для этого можно вызвать специалиста. А можно взять тепловизор на прокат — эта услуга в Башкирии стоит 2-2,5 тысячи рублей.
Определиться какой материал подходит для вашего жилья. С учетом особенностей монтажа, влажности, финансовых возможностей. Для расчёта необходимого количества утеплителя можно воспользоваться бесплатным профессиональным строительным калькуляторам онлайн.
Решить, кем целесообразней в вашем случае сделать монтаж — самостоятельно или обратиться к специалистам.
Обязательно обратите внимание на отзывы о компании. Обратитесь к соседям или знакомым — сарафанное радио лучшая рекомендация при выборе монтажников.
Цены на энергоносители постоянно растут, а расходы на закупку материалов и оплату теплоизоляционных работ окупаются достаточно быстро если сделать все грамотно.