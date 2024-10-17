Расходы на отопление дома в Башкирии можно сократить на 30-40%

Газ — наиболее экономный способ отопления, но доступен не везде. Электричество — затратный, а также ненадежный. В сельской местности, и особенно в СНТ зимой могут отключить электричество на несколько часов или даже на сутки, если авария на линии сложно устранимая. При минусовой температуре за окном, промерзает контур системы отопления, трубы и радиаторы если заполнены водой. Затраты на восстановление размороженных систем равны ее проведению заново. Твердое топливо сильно отличается между собой есть привычные всем дрова. Есть современные брикеты для специальных котлов — они обходятся дешевле, чем электричество.