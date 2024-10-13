Во взрыве в Уфе обвинили плохое отопление

Об инциденте отчитались некоторые городские чиновники, в частности, глава Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов — в комментариях под его публикацией в соцсетях несколько человек пожаловались на проблемы с отоплением и связали неудовлетворительное состояние системы ЖКХ с происшествием.