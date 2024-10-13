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Posted 13 октября, 13:28

Published 13 октября, 13:28

Modified 13 октября, 16:51

Updated 13 октября, 16:51

Во взрыве в Уфе обвинили плохое отопление

Во взрыве в Уфе обвинили плохое отопление

13 октября 2024, 13:28
Фото: 1MI
Сюжет
Взрыв газа на Ладыгина
Жители башкирской столицы озвучили неожиданную версию ЧП в районе уфимского «Театра кукол».

Напомним, длинные праздники в городе для жителей дома по Ладыгина, 13/1 закончились громким происшествием — в воскресенье, 13 октября, в доме произошёл взрыв бытового газа. В результате случившегося травмы получили два человека.

Об инциденте отчитались некоторые городские чиновники, в частности, глава Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов — в комментариях под его публикацией в соцсетях несколько человек пожаловались на проблемы с отоплением и связали неудовлетворительное состояние системы ЖКХ с происшествием.

— Может люди просто газом обогревались ввиду отсутствия отопления по району?
— Там два алкаша заснули, включив плиту.
Прокуратура взялась за взрыв в Уфе
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Так или иначе, в причинах происшествия разбираются компетентные органы — прокуратура сейчас занимается проверкой снабжающих организаций и управляющих компаний.

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