Во взрыве в Уфе обвинили плохое отопление

Posted 13 октября, 13:28
Published 13 октября, 13:28
Modified 13 октября, 16:51
Updated 13 октября, 16:51
Напомним, длинные праздники в городе для жителей дома по Ладыгина, 13/1 закончились громким происшествием — в воскресенье, 13 октября, в доме произошёл взрыв бытового газа. В результате случившегося травмы получили два человека.
Об инциденте отчитались некоторые городские чиновники, в частности, глава Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов — в комментариях под его публикацией в соцсетях несколько человек пожаловались на проблемы с отоплением и связали неудовлетворительное состояние системы ЖКХ с происшествием.
— Может люди просто газом обогревались ввиду отсутствия отопления по району?
— Там два алкаша заснули, включив плиту.
Так или иначе, в причинах происшествия разбираются компетентные органы — прокуратура сейчас занимается проверкой снабжающих организаций и управляющих компаний.