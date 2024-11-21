В Башкирии взорвался грузовик

Инцидент случился днём четверга, 21 ноября, в частном секторе города. В одном из дворов 41-летний мужчина чинил фуру марки MAN. По версии спасателей, в ходе работы со сварочным аппаратом произошла утечка газа и «хлопок». Горожанин в результанте получил различные травмы, но выжил. На месте работают оперативные службы.