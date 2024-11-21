В Башкирии взорвался грузовик

Posted 21 ноября, 14:30
Published 21 ноября, 14:30
Modified 21 ноября, 16:38
Updated 21 ноября, 16:38
Инцидент случился днём четверга, 21 ноября, в частном секторе города. В одном из дворов 41-летний мужчина чинил фуру марки MAN. По версии спасателей, в ходе работы со сварочным аппаратом произошла утечка газа и «хлопок». Горожанин в результанте получил различные травмы, но выжил. На месте работают оперативные службы.
Момент ЧП публикует местный Telegram-канал. По словам местных жителей, случился взрыв на улице Пионерской. Утверждалось, что пламя охватило дом, однако в МЧС Mkset эту информацию опровергли.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Белебее мужчина погиб из-за непотушенного окурка, который вызвал пожар.