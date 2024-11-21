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Posted 21 ноября, 14:30

Published 21 ноября, 14:30

Modified 21 ноября, 16:38

Updated 21 ноября, 16:38

В Башкирии взорвался грузовик

В Башкирии взорвался грузовик

21 ноября 2024, 14:30
Фото: МЧС по Республике Башкортостан.
В Благовещенске мужчина чуть не погиб, пытаясь самостоятельно отремонтировать большегруз — сообщили в МЧС по Республике Башкортостан в четверг, 21 ноября.

Инцидент случился днём четверга, 21 ноября, в частном секторе города. В одном из дворов 41-летний мужчина чинил фуру марки MAN. По версии спасателей, в ходе работы со сварочным аппаратом произошла утечка газа и «хлопок». Горожанин в результанте получил различные травмы, но выжил. На месте работают оперативные службы.

Момент ЧП публикует местный Telegram-канал. По словам местных жителей, случился взрыв на улице Пионерской. Утверждалось, что пламя охватило дом, однако в МЧС Mkset эту информацию опровергли.

Видео: @ufatop1/Telegram.
Вредная привычка забрала жизнь мужчины из Белебея
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белебее мужчина погиб из-за непотушенного окурка, который вызвал пожар.

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