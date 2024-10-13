В уфимской многоэтажке прогремел взрыв

Posted 13 октября, 05:19
Published 13 октября, 05:19
Modified 13 октября, 07:11
Updated 13 октября, 07:11
Со слов свидетелей инцидента, в доме по Ладыгина, 13/1 прогремел мощный взрыв — его услышали примерно в 9:20. На место сразу вызвали «службу 112». На кадрах с места происшествия видно, что квартиру на втором этаже охватило пламя. В подъезде выбило множество оконных рам и входную группу. Предположительно, в одном из жилищ мог произойти взрыв бытового газа.
Очевидцы сообщают, что жильцы подъезда эвакуировались и покинули свои квартиры. К моменту публикации пламени из квартиры не видно — судя по всему, огнеборцы справились с открытыем горением. На месте работают оперативные службы.
В пресс-службе МЧС Mkset сообщили, что информация о происшествии уточняется. Ведомство готовит официальный релиз. О пострадавших к моменту публикации материала ничего не говорится.
Управление гражданской защиты Уфы подтвердила инцидент и версию о «хлопке бытового газа с последующим возгоранием». Оперативная служба также сообщила об эвакуации жильцов многоэтажки, находившихся в здании в момент взрыва.
Материал пополняется.
UPD В МЧС сообщили число пострадавших при инциденте. Продолжение читайте в публикации Mkset.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Ишимбае мастера газовой службы будут судить за взрыв газоводушной смеси, произошедший по его вине.