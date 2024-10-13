В уфимской многоэтажке прогремел взрыв

Со слов свидетелей инцидента, в доме по Ладыгина, 13/1 прогремел мощный взрыв — его услышали примерно в 9:20. На место сразу вызвали «службу 112». На кадрах с места происшествия видно, что квартиру на втором этаже охватило пламя. В подъезде выбило множество оконных рам и входную группу. Предположительно, в одном из жилищ мог произойти взрыв бытового газа.