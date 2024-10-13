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Posted 13 октября, 05:19

Published 13 октября, 05:19

Modified 13 октября, 07:11

Updated 13 октября, 07:11

Взрыв газа произошел в Уфе

В уфимской многоэтажке прогремел взрыв

13 октября 2024, 05:19
Фото: Telegram / ufa_rb

Взрыв газа произошел в Уфе

Сюжет
Взрыв газа на Ладыгина
Спасатели в воскресенье, 13 октября, ликвидируют ЧП в районе «Театра кукол» — сообщают очевидцы.

Со слов свидетелей инцидента, в доме по Ладыгина, 13/1 прогремел мощный взрыв — его услышали примерно в 9:20. На место сразу вызвали «службу 112». На кадрах с места происшествия видно, что квартиру на втором этаже охватило пламя. В подъезде выбило множество оконных рам и входную группу. Предположительно, в одном из жилищ мог произойти взрыв бытового газа.

Очевидцы сообщают, что жильцы подъезда эвакуировались и покинули свои квартиры. К моменту публикации пламени из квартиры не видно — судя по всему, огнеборцы справились с открытыем горением. На месте работают оперативные службы.

Видео: Telegram / ufa_rb.

В пресс-службе МЧС Mkset сообщили, что информация о происшествии уточняется. Ведомство готовит официальный релиз. О пострадавших к моменту публикации материала ничего не говорится.

Управление гражданской защиты Уфы подтвердила инцидент и версию о «хлопке бытового газа с последующим возгоранием». Оперативная служба также сообщила об эвакуации жильцов многоэтажки, находившихся в здании в момент взрыва.

Материал пополняется.

UPD В МЧС сообщили число пострадавших при инциденте. Продолжение читайте в публикации Mkset.

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Фото: Управление гражданской защиты Уфы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Ишимбае мастера газовой службы будут судить за взрыв газоводушной смеси, произошедший по его вине.

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