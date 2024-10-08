В Уфе отключают газ

Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов рассказал о причинах отключения газа в микрорайоне «Кузнецовский затон». Все — для блага. Во вторник, 8 октября с 8:30 до 18:00, в связи с проведением работ по приему газопровода высокого давления на улице Пугачева, котельная РКК-Кузнецовский затон будет временно отключена от газоснабжения.