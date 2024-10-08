mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 02:09

Published 8 октября, 02:09

Modified 8 октября, 02:09

Updated 8 октября, 02:09

В Уфе отключают газ

В Уфе отключают газ

8 октября 2024, 02:09
Фото: 1MI
Временные коммунальные трудности предстоят жителям микрорайона «Кузнецовский затон», сообщает глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов рассказал о причинах отключения газа в микрорайоне «Кузнецовский затон». Все — для блага. Во вторник, 8 октября с 8:30 до 18:00, в связи с проведением работ по приему газопровода высокого давления на улице Пугачева, котельная РКК-Кузнецовский затон будет временно отключена от газоснабжения.

— Работы будут осуществляться филиалом ПАО «Газпром газораспределение Уфа». Мы приносим извинения за возможные неудобства, связанные с отключением, — рассыпался в извинениях глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Как теперь ездить по Затонскому мосту
Узнать подробнее

Напомним, ранее власти дали водителям инструкции по проезду в район Затона.

Читайте также:
Такси в Уфе будет бесплатнымХватит это терпеть!В Башкирии изменятся рейсы электричек
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Газпром#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Кировский район#Отключение#Белебей#Мелеуз#Газ#Газопровод#Работы#Извинения#Причины#Илвир Нурдавлятов#Газоснабжение
Подпишитесь