Posted 16 октября, 08:27
Published 16 октября, 08:27
Modified 16 октября, 08:36
Updated 16 октября, 08:36
Вместе с проектом бюджета на следующий год, правительство представило в Госдуме прогноз социально-экономического развития на предстоящие три года. Здесь россиян ожидали определенные неожиданности. Тарифы на коммунальные услуги будут существенно увеличены. Стоимость холодной и горячей воды, а также электроэнергии и газа вырастет на 11,3%. Наибольшее увеличение затронет плату за электричество — на 12,6%.
Тарифы на газ поднимутся на 10,3% с июля 2025 года. В то же время, прогноз на 2025 год в прошлом году выглядел более оптимистично: правительство предсказывало рост тарифов на газ на уровне 8,2%. Что же произошло за последний год, что привело к удвоению этого показателя и заставит россиян заплатить более 10% дополнительно?
Почему в России сбываются мечты только «ГазПрома» — в свежем материале «Новых Известий».
Экономические предпосылки, влияющие на увеличение тарифов, в значительной степени связаны с глобальными тенденциями на энергетическом рынке. С переходом к зеленым технологиям и сокращением зависимостей от углеводородов, многие страны сталкиваются с дефицитом ресурсов. Это ведет к росту цен на энергоресурсы, что, в свою очередь, сказывается на внутренних тарифах. Правительство России вынуждено реагировать на эти изменения, чтобы обеспечить устойчивое функционирование энергетической системы страны.
Кроме того, инфляционные процессы внутри страны также оказывают серьезное влияние на стоимость коммунальных услуг. Возрастут затраты на ведение бизнеса в энергетической сфере, что неминуемо отразится на конечной цене для потребителей.