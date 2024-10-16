Неожиданный рост цен ждет россиян

Тарифы на газ поднимутся на 10,3% с июля 2025 года. В то же время, прогноз на 2025 год в прошлом году выглядел более оптимистично: правительство предсказывало рост тарифов на газ на уровне 8,2%. Что же произошло за последний год, что привело к удвоению этого показателя и заставит россиян заплатить более 10% дополнительно?