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Posted 20 октября, 06:02

Published 20 октября, 06:02

Modified 20 октября, 06:04

Updated 20 октября, 06:04

Пожар на АЗС в Уфе — что известно к этому часу

Пожар на АЗС в Уфе — что известно к этому часу

20 октября 2024, 06:02
Фото: МЧС по РБ
Заправка в столице Башкирии едва не взлетела на воздух — о возгорании на станции в воскресенье, 20 октября, информирует МЧС по региону.

Пожар случился ранним утром. По данным спасателей, пламя охватило отсек двигателя цистерны с пропаном. Водитель транспортного средства, не растерявшись, потушил пожар огнетушителем, другие очевидцы в этот момент вызвали МЧС.

Спасатели, прибыв на место происшествия, ещё раз провели проливку очага возгорания. В результате ЧП никто не пострадал, водителя на всякий случай осмотрела бригада медиков. Что могло привести к возгоранию — выясняет дознаватель.

Фото: МЧС по РБ
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Бижбулякском районе спасатели нашли тело мужчины на заднем сидении сгоревшего авто.

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