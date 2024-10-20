Пожар на АЗС в Уфе — что известно к этому часу

Posted 20 октября, 06:02
Published 20 октября, 06:02
Modified 20 октября, 06:04
Updated 20 октября, 06:04
Пожар случился ранним утром. По данным спасателей, пламя охватило отсек двигателя цистерны с пропаном. Водитель транспортного средства, не растерявшись, потушил пожар огнетушителем, другие очевидцы в этот момент вызвали МЧС.
Спасатели, прибыв на место происшествия, ещё раз провели проливку очага возгорания. В результате ЧП никто не пострадал, водителя на всякий случай осмотрела бригада медиков. Что могло привести к возгоранию — выясняет дознаватель.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Бижбулякском районе спасатели нашли тело мужчины на заднем сидении сгоревшего авто.