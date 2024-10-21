Раритетное авто сгорело на ходу в Башкирии

Posted 21 октября, 17:17
Published 21 октября, 17:17
Modified 21 октября, 17:42
Updated 21 октября, 17:42
ЧП произошло на трассе Уфа — Самара — вблизи деревни Старые Багады. Как сообщили очевидцы, позвонившие в «112», посреди дороги горел большегруз. По данным МЧС, речь идёт о транспортном средстве «ГАЗ». Судя по кадрам, советского производства.
В результате инцидента, как сообщили спасатели, никто не пострадал. Водителя осмотрели медики — помощь врачей ему не понадобилась.
Ранее в Уфе автопожар едва не обернулся трагедией — на одной из АЗС города загорелся грузовик с цистерной пропана. Очаг пожара, к счастью, оперативно затушил сам водитель.