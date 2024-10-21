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Posted 21 октября, 17:17

Published 21 октября, 17:17

Modified 21 октября, 17:42

Updated 21 октября, 17:42

Раритетное авто сгорело на ходу в Башкирии

Раритетное авто сгорело на ходу в Башкирии

21 октября 2024, 17:17
Фото: МЧС
Очередной автопожар ликвидировали огнеборцы в Буздякском районе Башкортостана в понедельник, 21 октября, сообщает МЧС РБ.

ЧП произошло на трассе Уфа — Самара — вблизи деревни Старые Багады. Как сообщили очевидцы, позвонившие в «112», посреди дороги горел большегруз. По данным МЧС, речь идёт о транспортном средстве «ГАЗ». Судя по кадрам, советского производства.

В результате инцидента, как сообщили спасатели, никто не пострадал. Водителя осмотрели медики — помощь врачей ему не понадобилась.

Пожар на АЗС в Уфе — что известно к этому часу
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Ранее в Уфе автопожар едва не обернулся трагедией — на одной из АЗС города загорелся грузовик с цистерной пропана. Очаг пожара, к счастью, оперативно затушил сам водитель.

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