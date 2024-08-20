В Башкирии отменили платежи ЖКХ

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Жильцам стерлитамакской многоэтажки, в которой летом 2024 года произошёл взрыв газа, отменили ряд тарифов ЖКХ. Об этом сообщает администрация города.
Напомним, трагедия случилась 2 июля. В многоквартирном доме по Артёма, 150, произошла разгерметизация с последующим возгоранием газовоздушной смеси. Взрыв унёс жизнь хозяйки квартиры, где случилось ЧП. Подъезд и несколько соседних квартир также получили серьёзные повреждения, нескольких человек в тяжёлом состоянии увезли в медицинские учреждения.
Со слов мэра Стерлитамака Рустема Газизова, который 19 августа встретился с жильцами дома, хозяевам квартир в подъезде №1 — именно там случился взрыв — временно не нужно будет оплачивать вывоз мусора, содержание лифта и мусоропровода, а также уборка подъезда. Платежи за остальные коммунальные услуги по-прежнему будут начисляться.
Напомним, ранее Гострудинспекция назвала окончательную версию причины трагедии.
Отметим, что менее чем через два месяца после происшествия в Стерлитамаке случилось ещё одно ЧП со взрывом — на этот раз разгерметизация произошла на трубопровода местного химзавода.