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В Башкирии отменили платежи ЖКХ

В Башкирии отменили платежи ЖКХ

20 августа 2024, 04:53
Фото: Изображение Midjourney
Власти рассказали, за какие коммунальные услуги больше не нужно будет платить.

Жильцам стерлитамакской многоэтажки, в которой летом 2024 года произошёл взрыв газа, отменили ряд тарифов ЖКХ. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, трагедия случилась 2 июля. В многоквартирном доме по Артёма, 150, произошла разгерметизация с последующим возгоранием газовоздушной смеси. Взрыв унёс жизнь хозяйки квартиры, где случилось ЧП. Подъезд и несколько соседних квартир также получили серьёзные повреждения, нескольких человек в тяжёлом состоянии увезли в медицинские учреждения.

Со слов мэра Стерлитамака Рустема Газизова, который 19 августа встретился с жильцами дома, хозяевам квартир в подъезде №1 — именно там случился взрыв — временно не нужно будет оплачивать вывоз мусора, содержание лифта и мусоропровода, а также уборка подъезда. Платежи за остальные коммунальные услуги по-прежнему будут начисляться.

Напомним, ранее Гострудинспекция назвала окончательную версию причины трагедии.

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Отметим, что менее чем через два месяца после происшествия в Стерлитамаке случилось ещё одно ЧП со взрывом — на этот раз разгерметизация произошла на трубопровода местного химзавода.

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