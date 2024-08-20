В Башкирии отменили платежи ЖКХ

Со слов мэра Стерлитамака Рустема Газизова, который 19 августа встретился с жильцами дома, хозяевам квартир в подъезде №1 — именно там случился взрыв — временно не нужно будет оплачивать вывоз мусора, содержание лифта и мусоропровода, а также уборка подъезда. Платежи за остальные коммунальные услуги по-прежнему будут начисляться.