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Район Башкирии отключают от газа

Район Башкирии отключают от газа

5 августа 2024, 06:58
Фото: 1MI
Полное прекращение снабжения голубым топливом продлится неделю, сообщил глава Бижбулякского района Антон Зарипов.

Глава Бижбулякского района Антон Зарипов в своем Telegram-канале опубликовал важное объявление, касающееся жителей этого района Башкирии. Чиновник напомнил своим землякам о временных коммунальных неудобствах. Так, с пятницы, 9 августа, в 45 населенных пунктах Бижбулякского района Башкирии будет полностью прекращена подача снабжения газом. Отключение важного коммунального ресурса планируют на неделю. Подачу газа в дома Бижбулякского района хотят возобновить с пятницы, 16 августа.

Глава Бижбулякского района Антон Зарипов просит местных жителей заранее подготовиться к ограничению.

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