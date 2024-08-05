Район Башкирии отключают от газа

Глава Бижбулякского района Антон Зарипов в своем Telegram-канале опубликовал важное объявление, касающееся жителей этого района Башкирии. Чиновник напомнил своим землякам о временных коммунальных неудобствах. Так, с пятницы, 9 августа, в 45 населенных пунктах Бижбулякского района Башкирии будет полностью прекращена подача снабжения газом. Отключение важного коммунального ресурса планируют на неделю. Подачу газа в дома Бижбулякского района хотят возобновить с пятницы, 16 августа.