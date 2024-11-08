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Ноябрь
Сегодня в Уфе: буйство стихии и Путин в Башкирии
8 ноября, 16:48
Путина опять ждут в Уфе
8 ноября, 11:54
Октябрь
Уфимский форум с Путиным обошёлся в ₽282 млн
22 октября, 13:40
«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании
22 октября, 12:55
Бесплатный отдых всей семьей в центре Уфы
18 октября, 13:56
Видео. Путин вышел к уфимцам из кортежа
18 октября, 08:29
Что Путин увидел в Уфе
18 октября, 07:39
Выступление Путина в Уфе — главное
18 октября, 06:53
Путин в Уфе рассказал про бедное детство
18 октября, 05:09
Спортивный форум в Уфе: программа второго дня, 18 октября
17 октября, 19:01
Путин открыл в Уфе гребной канал за полмиллиарда рублей
17 октября, 15:58
Путин прилетел в Уфу
17 октября, 14:21
Уфимскую колоннаду окрасят иностранными флагами
17 октября, 13:56
Уфа избавилась от пробок
17 октября, 10:44
Губерниев в восторге от Уфы
17 октября, 07:48
Самолет Путина вылетел в Уфу
17 октября, 07:17
Спортивный форум в Уфе: программа первого дня, 17 октября
17 октября, 05:26
В Уфу прилетел не тот Лукашенко
16 октября, 19:40
Жуткие пробки скуют Уфу
16 октября, 19:17
Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант
16 октября, 14:46

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