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Posted 15 ноября, 13:33

Published 15 ноября, 13:33

Modified 15 ноября, 19:20

Updated 15 ноября, 19:20

Хабиров пришел в гости к многодетной семье

Хабиров пришел в гости к многодетной семье

15 ноября 2024, 13:33
Фото: Радий Хабиров / Telegram.
Сюжет
Радий Хабиров
Глава Башкирии посетил в Туймазах подростка, потерявшего руку — отчитался руководитель региона у себя в соцсетях в пятницу, 15 ноября.

Визит Радий Хабиров нанёс 13-летнему Ильназу Давлетову — как рассказал глава региона, с мальчиком он познакомился в Уфе на форуме «Ломая барьеры», посвящённого реабилитации детей с ограниченными возможностями. Тогда Хабиров пообещал парню вскоре навестить его.

Рассказывая о герое публикации, глава Башкирии упомянул, что Ильназ увлекается спортом и мечтает добиться в этой сфере больших высот. Множеством достижений он может похвастаться и сейчас.

— Этот хрупкий парень <…> много раз становился чемпионом Башкортостана по легкой атлетике. Он 6-кратный победитель Всероссийских детско-юношеских игр. Теперь мечтает стать паралимпийским чемпионом. Уверен, все у него получится, — написал Хабиров.
«Чтобы получить льготы для многодетных в Башкирии, нужно быть голодранцем»
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Ранее Mkset рассказывал о том, какие льготы для многодетных семей существуют в Башкирии, а также озвучивал критику социальной политики в регионе со стороны многодетной семьи — по мнению собеседницы, для получения пособий необходимо пройти долгую волокиту, а максимальный доход, до которого можно иметь право на льготу, слишком низкий.

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