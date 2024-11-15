Хабиров пришел в гости к многодетной семье

Ранее Mkset рассказывал о том, какие льготы для многодетных семей существуют в Башкирии, а также озвучивал критику социальной политики в регионе со стороны многодетной семьи — по мнению собеседницы, для получения пособий необходимо пройти долгую волокиту, а максимальный доход, до которого можно иметь право на льготу, слишком низкий.