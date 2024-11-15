Хабиров пришел в гости к многодетной семье

Posted 15 ноября, 13:33
Published 15 ноября, 13:33
Modified 15 ноября, 19:20
Updated 15 ноября, 19:20
Визит Радий Хабиров нанёс 13-летнему Ильназу Давлетову — как рассказал глава региона, с мальчиком он познакомился в Уфе на форуме «Ломая барьеры», посвящённого реабилитации детей с ограниченными возможностями. Тогда Хабиров пообещал парню вскоре навестить его.
Рассказывая о герое публикации, глава Башкирии упомянул, что Ильназ увлекается спортом и мечтает добиться в этой сфере больших высот. Множеством достижений он может похвастаться и сейчас.
— Этот хрупкий парень <…> много раз становился чемпионом Башкортостана по легкой атлетике. Он 6-кратный победитель Всероссийских детско-юношеских игр. Теперь мечтает стать паралимпийским чемпионом. Уверен, все у него получится, — написал Хабиров.
Ранее Mkset рассказывал о том, какие льготы для многодетных семей существуют в Башкирии, а также озвучивал критику социальной политики в регионе со стороны многодетной семьи — по мнению собеседницы, для получения пособий необходимо пройти долгую волокиту, а максимальный доход, до которого можно иметь право на льготу, слишком низкий.