Путин вышел к уфимцам из кортежа

Интересно, что вместо того, чтобы просто поздороваться и продолжить путь в аэропорт, Владимир Путин решил остановиться и пообщаться с горожанами. По словам очевидцев, он задал вопросы о новых спортивных объектах, которые были построены в Уфе, и интересовался мнением жителей о развитии спорта в регионе.