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Posted 18 октября, 08:29

Published 18 октября, 08:29

Modified 18 октября, 09:10

Updated 18 октября, 09:10

Путин вышел к уфимцам из кортежа

Путин вышел к уфимцам из кортежа

18 октября 2024, 08:29
Фото: Kremlin.ru
В Уфе произошло неожиданное событие — Президент Владимир Путин по пути в аэропорт вышел к горожанам после официальной части форума «Россия-спортивная держава», сообщают в четверг, 17 октября, очевидцы встречи в соцсетях.

Событие развернулось у «Дворца борьбы», где собралось множество уфимцев, желающих увидеть Президента. Как рассказывают очевидцы, встреча прошла в теплой и дружелюбной атмосфере. Люди приветствовали Путина, выкрикивая: «Вы лучший!».

Интересно, что вместо того, чтобы просто поздороваться и продолжить путь в аэропорт, Владимир Путин решил остановиться и пообщаться с горожанами. По словам очевидцев, он задал вопросы о новых спортивных объектах, которые были построены в Уфе, и интересовался мнением жителей о развитии спорта в регионе.

Видео: Подслушано Уфа.

Как ранее сообщал Mkset, президент России в четверг, 17 октября, ознакомился с рядом спортивных объектов, открытых в Башкирии к форуму «Россия — спортивная держава».

Что Путин увидел в Уфе
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