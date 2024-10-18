Путин вышел к уфимцам из кортежа

Posted 18 октября, 08:29
Published 18 октября, 08:29
Modified 18 октября, 09:10
Updated 18 октября, 09:10
Событие развернулось у «Дворца борьбы», где собралось множество уфимцев, желающих увидеть Президента. Как рассказывают очевидцы, встреча прошла в теплой и дружелюбной атмосфере. Люди приветствовали Путина, выкрикивая: «Вы лучший!».
Интересно, что вместо того, чтобы просто поздороваться и продолжить путь в аэропорт, Владимир Путин решил остановиться и пообщаться с горожанами. По словам очевидцев, он задал вопросы о новых спортивных объектах, которые были построены в Уфе, и интересовался мнением жителей о развитии спорта в регионе.
Как ранее сообщал Mkset, президент России в четверг, 17 октября, ознакомился с рядом спортивных объектов, открытых в Башкирии к форуму «Россия — спортивная держава».