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Posted 18 октября, 06:53

Published 18 октября, 06:53

Modified 18 октября, 07:43

Updated 18 октября, 07:43

Путин обратился к уфимцам

Выступление Путина в Уфе — главное

18 октября 2024, 06:53
Фото: kremlin.ru

Путин обратился к уфимцам

Президент России в четверг, 17 октября, нанёс рабочий визит в столицу Башкирии и произнёс речь на форуме «Россия — спортивная держава» — рассказываем, о чём говорил глава государства.

Начал своё выступление руководитель страны с поздравления уфимцев с 450-летием города — напомним, юбилей башкирской столицы отмечали в конце августа 2024 года. Сам Башкортостан Путин назвал «одним из наиболее самобытных» субъектов страны, а также поблагодарил Уфу за вклад в «развитие [России], её ратные, трудовые, научные и спортивные триумфы».

Далее президент решил перейти к ситуации в мировом спорте — Путин раскритиковал европейские организации за политизацию соревнований, «унизительную дискриминацию» и попытки сделать спорт площадкой для «насаждения деструктивной неолиберальной повестки», а также «отрицания традиционных ценностей» и. Российский же подход он описал как путь «равноправия и открытости», а также заявил, что страна продвигает «спорт вне политики».

Говоря о развитии этой сферы в России, президент упомянул, что за последние 10 лет на данные цели по всей стране вложили порядка ₽1 трлн — это около 85 тысяч спортивных объектов, которые возводились как за счёт страны, так и благодаря частным средствам. Путин также выступил с обещанием, что до 2030 года в России будет построено ещё более двух тысяч спортивных объектов — федеральной казне это обойдётся в ₽65 млрд.

В завершение своей речи Путин поздравил российских спортсменов с успехами на международных соревнованиях в Париже.

Видео: kremlin.ru.

Как сообщал Mkset, в рамках своего визита Путин также ознакомился со спортивными объектами, открытыми в Башкирии. Президенту по видеосвязи показали новый комплекс для гребного слалома в Уфе и нефтекамский спорткомплекс «Амфибия», Путин также очно осмотрел новый уфимский Центр фехтования.

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