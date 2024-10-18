Выступление Путина в Уфе — главное

Posted 18 октября, 06:53
Published 18 октября, 06:53
Modified 18 октября, 07:43
Updated 18 октября, 07:43
Начал своё выступление руководитель страны с поздравления уфимцев с 450-летием города — напомним, юбилей башкирской столицы отмечали в конце августа 2024 года. Сам Башкортостан Путин назвал «одним из наиболее самобытных» субъектов страны, а также поблагодарил Уфу за вклад в «развитие [России], её ратные, трудовые, научные и спортивные триумфы».
Далее президент решил перейти к ситуации в мировом спорте — Путин раскритиковал европейские организации за политизацию соревнований, «унизительную дискриминацию» и попытки сделать спорт площадкой для «насаждения деструктивной неолиберальной повестки», а также «отрицания традиционных ценностей» и. Российский же подход он описал как путь «равноправия и открытости», а также заявил, что страна продвигает «спорт вне политики».
Говоря о развитии этой сферы в России, президент упомянул, что за последние 10 лет на данные цели по всей стране вложили порядка ₽1 трлн — это около 85 тысяч спортивных объектов, которые возводились как за счёт страны, так и благодаря частным средствам. Путин также выступил с обещанием, что до 2030 года в России будет построено ещё более двух тысяч спортивных объектов — федеральной казне это обойдётся в ₽65 млрд.
В завершение своей речи Путин поздравил российских спортсменов с успехами на международных соревнованиях в Париже.
Как сообщал Mkset, в рамках своего визита Путин также ознакомился со спортивными объектами, открытыми в Башкирии. Президенту по видеосвязи показали новый комплекс для гребного слалома в Уфе и нефтекамский спорткомплекс «Амфибия», Путин также очно осмотрел новый уфимский Центр фехтования.