Выступление Путина в Уфе — главное

Говоря о развитии этой сферы в России, президент упомянул, что за последние 10 лет на данные цели по всей стране вложили порядка ₽1 трлн — это около 85 тысяч спортивных объектов, которые возводились как за счёт страны, так и благодаря частным средствам. Путин также выступил с обещанием, что до 2030 года в России будет построено ещё более двух тысяч спортивных объектов — федеральной казне это обойдётся в ₽65 млрд.