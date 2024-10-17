Спортивный форум в Уфе: программа второго дня, 18 октября

Не менее интересна и культурная часть форума. В этот день в Башкирском театре оперы и балета в 19:00 пройдет программа «Роман с танцем» (12+), где будут представлены фрагменты известных балетов на музыку Чайковского и современные номера, уже удостоенные наград.