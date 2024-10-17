Спортивный форум в Уфе: программа второго дня, 18 октября

Posted 17 октября, 19:01
Published 17 октября, 19:01
Modified 17 октября, 19:01
Updated 17 октября, 19:01
Уфа стала центром спортивных событий, где за все время проведения форума запланировано более 40 мероприятий. По словам главы Республики Радия Хабарова ожидается, что форум соберет около пяти тысяч участников. В рамках мероприятия проходят спортивные, культурные и деловые программы. Расскажем подробнее про второй день форума «Россия — страна спортивная» (3+).
Спортивные мероприятия второго дня
Международные соревнования по фехтованию пройдут в Центре фехтования с 10:00 до 19:00.
Это зрелищное мероприятие проходит на комплексе сооружений для гребного слалома с 10:00 до 16:00. Спортсмены демонстрируют свои навыки на водных трассах.
Соревнования пройдут в «Уфа-Арена» с 8:40 до 22:00. Здесь спортсмены показывают мастерство игры на льду.
С 10:00 до 14:00 в Центре спортивной подготовки пройдет соревнование для ветеранов СВО, а в 17:30 состоится награждение.
Важно отметить, что участие во всех спортивных событиях требует предварительной регистрации на официальном сайте форума.
▎Культурная программа второго дня
Не менее интересна и культурная часть форума. В этот день в Башкирском театре оперы и балета в 19:00 пройдет программа «Роман с танцем» (12+), где будут представлены фрагменты известных балетов на музыку Чайковского и современные номера, уже удостоенные наград.
Также в Государственном академическом русском драматическом театре в 19:00 состоится показ пьесы «Буря» (12+), которая считается последним аккордом творчества Шекспира.
Музеи Республики также подготовили интересные экспозиции, которые можно будет увидеть в Национальном музее РБ, Музее полярников и художественном музее имени Нестерова.
▎Итоги первого дня
Форум начался с торжественной церемонии открытия Центра фехтования, на которую прибыли высокопоставленные гости — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев. Открытие центра не обошлось без ярких эмоций — известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими восторженными впечатлениями, отметив значимость этого события для развития фехтования в России.
Вечером 17 октября к празднику спорта в Уфе присоединился Президент России Владимир Путин, который лично посетил новый центр и ознакомился с его возможностями. В рамках форума глава Башкортостана Радий Хабиров провел Владимиру Путину мини-экскурсию по комплексу гребного слалома и обозначил другие новые спортивные объекты, которые будут открыты в 2024 году.
Не менее значимым моментом стало торжественное вручение символической эстафетной палочки губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву — теперь именно Самара примет форум «Россия — спортивная держава» (3+) в 2025 году. Кроме того, Уфа стала местом проведения множества спортивных мероприятий: «Ночь бокса» (12+) с участием известных спортсменов, баскетбольные матчи и турнир «Сабля Салавата» (12+). Первые соревнования по керлингу также привлекли внимание зрителей.
В завершение форума Владимир Путин обратился к участникам с напутственными словами: «Друзья, желаю всем успешной работы и запоминающихся впечатлений от знакомства с Уфой и нашей замечательной Башкирией».
Конечно, самым эмоциональным моментом первого дня форума в Уфе стало утреннее исполнение гимна России. Техника подвела организаторов — музыка умолкла. Но это никого не остановило.