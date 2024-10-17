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Posted 17 октября, 19:01

Published 17 октября, 19:01

Modified 17 октября, 19:01

Updated 17 октября, 19:01

В Уфе продолжается форум «Россия — спортивная держава»

Спортивный форум в Уфе: программа второго дня, 18 октября

17 октября 2024, 19:01
Фото: Мэрия Уфы

В Уфе продолжается форум «Россия — спортивная держава»

В столице Башкирии с 17 по 19 октября проходит форум «Россия — спортивная держава». Издание Mkset рассказывает о ключевых событиях второго дня форума и подводит итоги старта мероприятия.

Уфа стала центром спортивных событий, где за все время проведения форума запланировано более 40 мероприятий. По словам главы Республики Радия Хабарова ожидается, что форум соберет около пяти тысяч участников. В рамках мероприятия проходят спортивные, культурные и деловые программы. Расскажем подробнее про второй день форума «Россия — страна спортивная» (3+).

Спортивные мероприятия второго дня

Фехтование «Сабля Салавата» (3+)

Международные соревнования по фехтованию пройдут в Центре фехтования с 10:00 до 19:00.

Гребной слалом «Край курая» (3+)

Это зрелищное мероприятие проходит на комплексе сооружений для гребного слалома с 10:00 до 16:00. Спортсмены демонстрируют свои навыки на водных трассах.

Всероссийские соревнования по керлингу (3+)

Соревнования пройдут в «Уфа-Арена» с 8:40 до 22:00. Здесь спортсмены показывают мастерство игры на льду.

Паралимпийское мероприятие «Герои нашего времени»

С 10:00 до 14:00 в Центре спортивной подготовки пройдет соревнование для ветеранов СВО, а в 17:30 состоится награждение.

Важно отметить, что участие во всех спортивных событиях требует предварительной регистрации на официальном сайте форума.

▎Культурная программа второго дня

Не менее интересна и культурная часть форума. В этот день в Башкирском театре оперы и балета в 19:00 пройдет программа «Роман с танцем» (12+), где будут представлены фрагменты известных балетов на музыку Чайковского и современные номера, уже удостоенные наград.

Также в Государственном академическом русском драматическом театре в 19:00 состоится показ пьесы «Буря» (12+), которая считается последним аккордом творчества Шекспира.

Музеи Республики также подготовили интересные экспозиции, которые можно будет увидеть в Национальном музее РБ, Музее полярников и художественном музее имени Нестерова.

▎Итоги первого дня

Форум начался с торжественной церемонии открытия Центра фехтования, на которую прибыли высокопоставленные гости — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев. Открытие центра не обошлось без ярких эмоций — известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими восторженными впечатлениями, отметив значимость этого события для развития фехтования в России.

Губерниев в восторге от Уфы
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Вечером 17 октября к празднику спорта в Уфе присоединился Президент России Владимир Путин, который лично посетил новый центр и ознакомился с его возможностями. В рамках форума глава Башкортостана Радий Хабиров провел Владимиру Путину мини-экскурсию по комплексу гребного слалома и обозначил другие новые спортивные объекты, которые будут открыты в 2024 году.

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Не менее значимым моментом стало торжественное вручение символической эстафетной палочки губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву — теперь именно Самара примет форум «Россия — спортивная держава» (3+) в 2025 году. Кроме того, Уфа стала местом проведения множества спортивных мероприятий: «Ночь бокса» (12+) с участием известных спортсменов, баскетбольные матчи и турнир «Сабля Салавата» (12+). Первые соревнования по керлингу также привлекли внимание зрителей.

В завершение форума Владимир Путин обратился к участникам с напутственными словами: «Друзья, желаю всем успешной работы и запоминающихся впечатлений от знакомства с Уфой и нашей замечательной Башкирией».

Фото: Глава РБ
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Конечно, самым эмоциональным моментом первого дня форума в Уфе стало утреннее исполнение гимна России. Техника подвела организаторов — музыка умолкла. Но это никого не остановило.

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