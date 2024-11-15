Путин назначил судей в Башкирии

Родился Дмитрий Кашапов в 1987 году в городе Свердловск, расположенном в Свердловской области. В 2010 году завершил обучение в Башкирском государственном университете. С 2010 года начал свою карьеру в судебной системе с должности секретаря суда в Краснокамском районном суде Республики Башкортостан. Спустя 10 лет получил назначение на должность судьи Бирского межрайонного суда в Республике Башкортостан.



Павел Исаков стал судьей 27 июня 2013 года, начав свою карьеру с инстанции мировых судей. Последние четыре года руководил Белорецким межрайонным судом, где с 2016 по 2020 годы был федеральным судьей.