Путин назначил судей в Башкирии

Posted 15 ноября, 09:14
Published 15 ноября, 09:14
Modified 15 ноября, 09:16
Updated 15 ноября, 09:16
Владимир Путин завизировал Указ от 14 ноября 2024 года № 981 «О назначении судей…», в рамках которого были назначены сотрудники для судов Республики Башкортостан. Эта информация доступна на официальном интернет-портале правовой информации.
— На срок шесть лет главой Благоварского межрайонного суда назначен Дмитрий Кашапов, а главой Салаватского городского суда стал Павел Исаков, — сообщает детали указа Верховный суд Республики Башкортостан.
Родился Дмитрий Кашапов в 1987 году в городе Свердловск, расположенном в Свердловской области. В 2010 году завершил обучение в Башкирском государственном университете. С 2010 года начал свою карьеру в судебной системе с должности секретаря суда в Краснокамском районном суде Республики Башкортостан. Спустя 10 лет получил назначение на должность судьи Бирского межрайонного суда в Республике Башкортостан.
Павел Исаков стал судьей 27 июня 2013 года, начав свою карьеру с инстанции мировых судей. Последние четыре года руководил Белорецким межрайонным судом, где с 2016 по 2020 годы был федеральным судьей.
Судьей Арбитражного суда Республики Башкортостан назначена Луиза Нургалиева, судьей Демского районного суда Уфы — Альберт Муфазалов, а судьей Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан назначена Гульнара Русакова.
Напомним, ранее Mkset сообщал о проведении в Уфе форума международного сотрудничества «Россия — Казахстан». Мероприятие с белой завистью анонсировала представитель МИД России Мария Захарова. В Уфе, помимо плеяды высокопоставленных гостей, ждут и вероятного визита президента России Владимира Путина. Прилёт Путина в Уфу, если таковой состоится, может произойти в последнюю декаду ноября 2024 года.