Уфимский форум с Путиным обошёлся в ₽282 млн

Напомним, мероприятие проходило в Уфе с 17 по 19 октября. В ходе него в город совершил визит президент Владимир Путин. Как отмечает издание, речь идёт только о средствах, потраченных на организацию и проведения форума во Дворце борьбы и Центре фехтования. В сумме только для двух этих площадок было заключено 125 контрактов.