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Posted 22 октября, 13:40

Published 22 октября, 13:40

Modified 22 октября, 13:42

Updated 22 октября, 13:42

Уфимский форум с Путиным обошёлся в ₽282 млн

Уфимский форум с Путиным обошёлся в ₽282 млн

22 октября 2024, 13:40
Фото: kremlin.ru
Суммы контрактов к форуму «Россия — спортивная держава» в столице Башкирии превысили ₽282,4 млн — пишет во вторник, 22 октября, «Ъ-Уфа».

Напомним, мероприятие проходило в Уфе с 17 по 19 октября. В ходе него в город совершил визит президент Владимир Путин. Как отмечает издание, речь идёт только о средствах, потраченных на организацию и проведения форума во Дворце борьбы и Центре фехтования. В сумме только для двух этих площадок было заключено 125 контрактов.

Между тем некоторые события форума проходили на «Уфа-Арене» — в том числе малой, — в ЦСП им. Баталовой, а также стадине «Динамо». Кроме того, задействованы были новые сооружения для гребного слалома.

Не лишним будет упомянуть и стоимость некоторых объектов, построенных к форуму. Так, Центр фехтования обошёлся в ₽1 млрд, комплекс для слалома — в ₽524 млн, а на Дворец борьбы потратили ₽5 млрд.

Что Путин увидел в Уфе
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Ранее Mkset рассказывал о том, как проходил визит главы государства в башкирскую столицу.

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