Уфимский форум с Путиным обошёлся в ₽282 млн

Posted 22 октября, 13:40
Published 22 октября, 13:40
Modified 22 октября, 13:42
Updated 22 октября, 13:42
Напомним, мероприятие проходило в Уфе с 17 по 19 октября. В ходе него в город совершил визит президент Владимир Путин. Как отмечает издание, речь идёт только о средствах, потраченных на организацию и проведения форума во Дворце борьбы и Центре фехтования. В сумме только для двух этих площадок было заключено 125 контрактов.
Между тем некоторые события форума проходили на «Уфа-Арене» — в том числе малой, — в ЦСП им. Баталовой, а также стадине «Динамо». Кроме того, задействованы были новые сооружения для гребного слалома.
Не лишним будет упомянуть и стоимость некоторых объектов, построенных к форуму. Так, Центр фехтования обошёлся в ₽1 млрд, комплекс для слалома — в ₽524 млн, а на Дворец борьбы потратили ₽5 млрд.