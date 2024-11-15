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Posted 15 ноября, 05:41

Published 15 ноября, 05:41

Modified 15 ноября, 06:34

Updated 15 ноября, 06:34

Захарова завидует Уфе из-за вкусного форума

Захарова завидует Уфе из-за вкусного форума

15 ноября 2024, 05:41
Фото: МИД России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в пятницу, 15 ноября, про гастрономический фестиваль, который пройдет в Уфе с ожидаемым визитом Владимира Путина.

Как стало известно, с 26 по 27 ноября в Уфе пройдет XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Организаторы — Министерство экономического развития России, Правительство Башкортостана и Министерство торговли и интеграции Казахстана — обещают интересные обсуждения и культурные события.

Что же ждет гостей форума?

Во-первых, это деловая программа, где будут обсуждаться важные вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества. Также гостей форума ожидает насыщенная культурная программа.

— Гостей XX форума ждет насыщенная деловая, культурная программа в Уфе. Завидую… Но предстоит еще одно «испытание», речь идет о гастрономическом фестивале. Я знаю, как они проходят. Гости форума смогут попробовать традиционные авторские блюда народов России, Казахстана и Башкортостана. Держитесь, потому что это действительно все очень непросто, но при этом очень вкусно, — поделилась Мария Захарова.

Кроме того, в рамках форума пройдет показ мод, где свои коллекции представят лучшие дизайнеры из России и Казахстана. А для любителей музыки организуют фестиваль «Голос дружбы народов», который соберет артистов из разных регионов.

Как ранее сообщал Mkset, инсайдеры не исключают, что президент России Владимир Путин посетит Уфу в рамках форма лично.

Путина опять ждут в Уфе
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