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Posted 18 октября, 05:09

Published 18 октября, 05:09

Modified 18 октября, 05:17

Updated 18 октября, 05:17

Путин поддержал бесплатные секции в Башкирии

Путин в Уфе рассказал про бедное детство

18 октября 2024, 05:09
Фото: tg/Радий Хабиров

Путин поддержал бесплатные секции в Башкирии

Сюжет
Дети
В Уфе президент России Владимир Путин поднял важную тему доступности детского спорта, сообщает в пятницу, 18 октября, телеканал «Россия».

В ходе своего выступления в рамках форума «Россия — спортивная держава» Путин отметил, что многие родители вынуждены тратить немалые суммы на экипировку и участие детей в соревнованиях, даже в тех секциях, которые формально считаются бесплатными.

— Конечно, в современных условиях, в которых мы живём, гражданин и семьи тоже в определённых случаях должны и могут соучаствовать в этом софинансировании. Но меру надо знать во всём, — комментирует Владимир Путин.

Президент вспомнил о своем детстве, когда ему не приходилось платить за занятия спортом.

— Если бы мне тогда пришлось раскошеливаться на все эти взносы, я бы никогда не стал мастером спорта. У моей семьи не было лишней копеечки, чтобы за всё платить, — отметил Владимир Путин.

Президент России также акцентировал внимание на том, что приоритеты в финансировании должны быть выстроены правильно.

— Государству хватит денег на то, чтобы обеспечить самое главное, — добавил Владимир Владимирович.

В завершение своего выступления президент призвал к более внимательному и ответственному подходу как со стороны тренеров, так и со стороны государства.

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Как ранее сообщал Mkset, президент России в четверг, 17 октября, осмотрел новый объект, открытый в башкирской столице к форуму «Россия — спортивная держава».

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