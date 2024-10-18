Путин в Уфе рассказал про бедное детство

Posted 18 октября, 05:09
Published 18 октября, 05:09
Modified 18 октября, 05:17
Updated 18 октября, 05:17
В ходе своего выступления в рамках форума «Россия — спортивная держава» Путин отметил, что многие родители вынуждены тратить немалые суммы на экипировку и участие детей в соревнованиях, даже в тех секциях, которые формально считаются бесплатными.
— Конечно, в современных условиях, в которых мы живём, гражданин и семьи тоже в определённых случаях должны и могут соучаствовать в этом софинансировании. Но меру надо знать во всём, — комментирует Владимир Путин.
Президент вспомнил о своем детстве, когда ему не приходилось платить за занятия спортом.
— Если бы мне тогда пришлось раскошеливаться на все эти взносы, я бы никогда не стал мастером спорта. У моей семьи не было лишней копеечки, чтобы за всё платить, — отметил Владимир Путин.
Президент России также акцентировал внимание на том, что приоритеты в финансировании должны быть выстроены правильно.
— Государству хватит денег на то, чтобы обеспечить самое главное, — добавил Владимир Владимирович.
В завершение своего выступления президент призвал к более внимательному и ответственному подходу как со стороны тренеров, так и со стороны государства.
Как ранее сообщал Mkset, президент России в четверг, 17 октября, осмотрел новый объект, открытый в башкирской столице к форуму «Россия — спортивная держава».