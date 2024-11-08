Путина опять ждут в Уфе

Posted 8 ноября, 11:54
Published 8 ноября, 11:54
Modified 8 ноября, 11:56
Updated 8 ноября, 11:56
XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится в Уфе 26 ноября — 27 ноября 2024 года. Как известно, по традиции в пленарных заседаниях ежегодного форума принимают участие главы указанных выше государств. Инсайдеры не исключают, что президент России Владимир Путин посетит Уфу в рамках форма лично. Впрочем, в 2023 года главы России и Казахстана участвовали в форуме «очно-заочно»: они приветствовали участников встречи по ВКС. Тогда форум проходил в Костанае. Лично или по видеосвязи Путин примет участие в уфимском форуме — пока неизвестно.
Уже известно, что главной площадкой мероприятия выступит открытый осенью 2024 года в Уфе Дворец борьбы. Ожидается, что число участников превысит 3500 человек, сообщает Министерство экономического развития России.
Участников ожидает разнообразная деловая и культурная программа — от гастрономического фестиваля до показа мод. В течение двух дней запланированы дискуссии, посвященные возможностям реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, а также расширению межрегиональных связей и промышленной кооперации между двумя странами.
Напомним, президент России Владимир Путин посещал Уфу менее месяца назад с рабочим визитом. В середине октября столица Башкирии принимала международный форум «Россия — страна спортивная». После череды официальных протокольных мероприятий Владимир Путин вышел из автомобиля президентского кортежа на уфимскую улицу и поболтал с горожанами.