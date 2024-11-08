Сегодня в Уфе: буйство стихии и Путин в Башкирии

Posted 8 ноября, 16:48
Published 8 ноября, 16:48
Modified 8 ноября, 20:58
Updated 8 ноября, 20:58
В субботу, 9 ноября, в столице Башкирии прогнозируют облачную погоду, а также дождь с мокрым снегом. Синоптики также предупреждают о гололёде на дорогах и отложении мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер — западного и юго-западного направлений, скорость его составит от 9 до 14 м/с, однако местами порывы могут достигать от 15 до 20 м/с. Дневные показатели температуры воздуха не превысят 0°C… +2°C.
Непрекращающиеся снегопады продолжают мешать дорожному движению в городе. В последний час пик недели город встал в восьмибалльных пробках.
Вместе с сильными заторами участились и случаи ДТП. Так, на проспекте Октября столкнулись два набитых людьми автобуса. Один из пассажиров в результате аварии получил травму ноги и попал в больницу. Происшествием заинтересовались следователи и организовали проверку.
В минувшую пятницу сеть пополнили ещё две записи аварий в Уфе: так, на Затонском шоссе водитель сбил лося, а в Черниковке внедорожник переехал школьника.
Свои коррективы в организацию дорожного движения города внесли и службы ЖКХ: в Сипайлово на целую рабочую неделю закроют перекрёсток Юрия Гагарина — Максима Рыльского. С 11 по 15 ноября там будут проводить ремонт тепломагистрали.
Столица Башкирии 26–27 ноября будет принимать форум «Россия — Казахстан». Поскольку в ежегодном мероприятии принимают участие главы государств, не исключен визит в город Владимира Путина. Если ожидания подтвердятся, приезд президента в Уфу станет уже вторым за осень 2024 года. Ранее глава государства прилетал в город на форум «Россия — спортивная держава».
Уфу включили в список самых дешёвых для туризма городов по версии «Твил.Ру». Аналитики дали столице Башкирии пятое место среди самых популярных мест для бюджетного отдыха и оценили среднюю цену одной ночи в Уфе в ₽2,7 тысячи.
Главное сокровище Башкортостана — мёд — набрало в цене за год почти 13%. «Чек Индекс» оценил стоимость литра сладости в магазинах региона в 739 ₽. В целом по России с октября 2023 по октябрь 2024 этот продукт подорожал на 15% — до 748 ₽.
Подходит к концу первая рабочая неделя ноября — читайте в афише Mkset, какие бесплатные развлечения предлагают в столице Башкирии на этом уик-энде.