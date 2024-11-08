Сегодня в Уфе: буйство стихии и Путин в Башкирии

В субботу, 9 ноября, в столице Башкирии прогнозируют облачную погоду, а также дождь с мокрым снегом. Синоптики также предупреждают о гололёде на дорогах и отложении мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер — западного и юго-западного направлений, скорость его составит от 9 до 14 м/с, однако местами порывы могут достигать от 15 до 20 м/с. Дневные показатели температуры воздуха не превысят 0°C… +2°C.