Хабиров любовался на уфимских красоток

Posted 12 ноября, 16:08
Published 12 ноября, 16:08
Modified 12 ноября, 18:55
Updated 12 ноября, 18:55
Радий Хабиров на личных ресурсах отчитался, что в 2024 году мероприятие собрало представителей двадцати регионов России. Кроме того, в форуме принимают участие делегации Беларуси и Китайской Народной Республики.
В рамках «Легпрома» уже успели «перерезать ленточку» новых производственных линий двух предприятий — «Бурсервиса» и «Туймазытехуглерода». По данным Rusprofile, компании по итогам 2023 года, соответственно, выручили 20₽ млн и 2,3₽ млрд.
В рамках выставки был также проведён модный показ, в ходе которого модели представили одежду башкортостанского производства. Сам Хабиров по достоинству оценил демонстрацию и заявил, что одежда, созданная уфимскими и нефтекамскими предприятиями, присутствует и в его повседневном гардеробе.
Ранее Mkset информировал о том, что Уфа в конце ноября 2024 года станет площадкой форума «Россия — Казахстан». В ходе него вероятен второй за осень визит президента РФ Владимира Путина в столицу Башкирии.