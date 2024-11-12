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Posted 12 ноября, 16:08

Published 12 ноября, 16:08

Modified 12 ноября, 18:55

Updated 12 ноября, 18:55

Радий Хабиров посетил выставку «Легпром-2024»

Хабиров любовался на уфимских красоток

12 ноября 2024, 16:08
Фото: Радий Хабиров / Telegram.

Радий Хабиров посетил выставку «Легпром-2024»

Глава Башкирии у себя в соцсетях поделился впечатлениями от форума «Легпром-2024», стартовавшего в столице региона во вторник, 12 ноября.

Радий Хабиров на личных ресурсах отчитался, что в 2024 году мероприятие собрало представителей двадцати регионов России. Кроме того, в форуме принимают участие делегации Беларуси и Китайской Народной Республики.

В рамках «Легпрома» уже успели «перерезать ленточку» новых производственных линий двух предприятий — «Бурсервиса» и «Туймазытехуглерода». По данным Rusprofile, компании по итогам 2023 года, соответственно, выручили 20₽ млн и 2,3₽ млрд.

В рамках выставки был также проведён модный показ, в ходе которого модели представили одежду башкортостанского производства. Сам Хабиров по достоинству оценил демонстрацию и заявил, что одежда, созданная уфимскими и нефтекамскими предприятиями, присутствует и в его повседневном гардеробе.

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Ранее Mkset информировал о том, что Уфа в конце ноября 2024 года станет площадкой форума «Россия — Казахстан». В ходе него вероятен второй за осень визит президента РФ Владимира Путина в столицу Башкирии.

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