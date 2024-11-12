Хабиров любовался на уфимских красоток

В рамках выставки был также проведён модный показ, в ходе которого модели представили одежду башкортостанского производства. Сам Хабиров по достоинству оценил демонстрацию и заявил, что одежда, созданная уфимскими и нефтекамскими предприятиями, присутствует и в его повседневном гардеробе.