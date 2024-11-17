На повестке у Хабирова: форум с Путиным, коммунальный ад, скандальное молоко

Posted 17 ноября, 18:00
Published 17 ноября, 18:00
Modified 18 ноября, 09:56
Updated 18 ноября, 09:56
Еженедельная «оперативка» в этот раз пройдёт с новым руководителем администрации главы Башкирии — Азатом Бадрановым, ранее занимавшим пост вице-премьера регионального правительства и прослужившим около полутора лет на СВО. Его предшественник — Максим Забелин — ушёл в отставку и отправился работать в Московскую область, где ему предложили возглавить местный Минздрав.
Одной из тем обсуждений Радия Хабирова с коллегами будет предстоящий форум «Россия — Казахстан», который пройдёт в Уфе в конце ноября. Не исключено, что на мероприятии будет присутствовать президент Владимир Путина. Напомним, осенью 2024 года глава государства уже наносил визит в столицу Башкирии по случаю форума «Россия — спортивная держава».
Пройдутся власти и по традиционным темам, которые рассматриваются на совещаниях из раза в раз. Так, с главами муниципалитетов обсудят обстановку в здравоохранении, ЖКХ и дорожно-транспортном комплексе. Главы министерств также зачитают стандартные доклады. Отчитаются чиновники и о громких ЧП, случившихся за неделю, а так же резонансных жалобах жителей региона в соцсетях.
Отдельно власти собираются поговорить об итогах программы по реновации придомовых территорий «Башкирские дворики». Как заявляло в начале 2024 года региональное МинЖКХ, в этом сезоне обновить по программе должны были 143 двора.
Хабиров также заслушает доклад о деятельности социально-ориентированных некоммерческих спортивных организаций в Башкирии.
Кроме того, глава региона обсудит деятельность компании «Элипсмол». По данным Rusprofile, фирма занимается производством молока и молочной продукции. За 2023 год предприятие выручило ₽344 млн. Прибыль компании упала на 52%. Компания также замешана в двух арбитражных делах на общую сумму в ₽19 млн — одно из них фирма проиграла, другое же находится на рассмотрении. Аналитики портала оценивают финансовую устойчивость компании как низкую, однако с «нормальной» эффективностью.