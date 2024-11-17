На повестке у Хабирова: форум с Путиным, коммунальный ад, скандальное молоко

Кроме того, глава региона обсудит деятельность компании «Элипсмол». По данным Rusprofile, фирма занимается производством молока и молочной продукции. За 2023 год предприятие выручило ₽344 млн. Прибыль компании упала на 52%. Компания также замешана в двух арбитражных делах на общую сумму в ₽19 млн — одно из них фирма проиграла, другое же находится на рассмотрении. Аналитики портала оценивают финансовую устойчивость компании как низкую, однако с «нормальной» эффективностью.