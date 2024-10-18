Бесплатный отдых всей семьей в центре Уфы

Для любителей настольных игр в 10:00 пройдет турнир по настольному хоккею «Кристаллу — 55» на стенде Саратовской области (павильон B, стенд 48), а также интерактив «хоккейный дриблинг». Также в это время продолжится «Snow битва» в своей второй части.