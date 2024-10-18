Бесплатный отдых всей семьей в центре Уфы

Posted 18 октября, 13:56
Published 18 октября, 13:56
Modified 18 октября, 18:11
Updated 18 октября, 18:11
Выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (3+), которая стартовала в рамках форума 17 октября, открывает свои двери для всех желающих 19 октября. Место действия — территория Дворца борьбы.
В программе дня запланировано множество активностей. В 9:00 начнется квиз «Snow битва» от федерации Тхэквондо, который будет проходить на стенде №60. Далее, в 9:30, все желающие смогут принять участие в разминке в стиле падел на корте Федерации падела России (павильон А).
Для любителей настольных игр в 10:00 пройдет турнир по настольному хоккею «Кристаллу — 55» на стенде Саратовской области (павильон B, стенд 48), а также интерактив «хоккейный дриблинг». Также в это время продолжится «Snow битва» в своей второй части.
В течение дня также будут организованы мастер-классы по игре в падел. В 11:00 посетители смогут проверить свои знания о спорте Саратовской области на викторине. Также в 15:00 состоится презентация тренировочно-диагностической системы «Светофон».
Как ранее сообщал Mkset, Президент России в четверг, 17 октября, ознакомился с рядом спортивных объектов, открытых в Башкирии к форуму «Россия — спортивная держава».