Неделя в Башкирии: обезглавленная администрация, скандал с тараканами, мэр на СВО

Posted 15 ноября, 14:24
Published 15 ноября, 14:24
Modified 15 ноября, 19:16
Updated 15 ноября, 19:16
В Уфе начали постепенно реорганизовывать движение по улице Пугачёва, где ранее была затеяна реконструкция. Ездить всё это время можно было лишь по улице-дублёру. В пятницу, 15 ноября, движение частично разрешили по двум полосам от Монумента Дружбы. В субботу, 16 ноября, на 20:00 было запланировано открытие участка до улицы Бельской.
Чиновников Уфы не прекращают «бомбить» жалобами на общественный транспорт после закрытия моста через реку Уфу — самого удобного путепровода из Шакши в основную часть города, без которой многим пришлось пересесть на электрички. В среду, 13 ноября, госслужащие самостоятельно проверили вагоны, проехавшись в них.
В четверг, 14 ноября, чиновники отчитались о ходе ремонта Шакшинского моста. В публикации главы местной администрации утверждается, что работы идут по плану — понимать это можно, судя по всему, как обещание открыть переправу без форс-мажоров.
Власти Башкирии официально закрепили отмену платы за проезд для некоторых групп населения по единственной коммерческой трассе региона — «Восточному выезду». Воспользоваться льготой могут ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий, в том числе служившие на СВО. Кроме того, бесплатный проезд распространяется на семьи погибших участников спецоперации.
Первый замминистра транспорта РБ Виктор Жульков с воодушевлением поддержал инициативу увеличения разрешенной скорости на автомагистралях до 150 км/ч. Жульков отметил, что к инициативе нужно подойти с умом: выбрать для дороги без пересечений в одном уровне, с ограждениями с обеих сторон и без доступа для пешеходов и диких животных.
Власти башкирской столицы прокомментировали ход ликвидации последствий ЧП, произошедшего ещё в апреле 2024 года — напомним, тогда в застройке по улице Коллективной произошёл серьёзный обвал грунта. По словам чиновников, работы должны завершиться к концу 2024 года.
Усатые вредители заставляют жильцов многоэтажки в Салавате покидать свои квартиры, переезжая на съёмное жильё или к родственникам. С криком души к чиновникам через соцсети обратились горожане, живущие по Уфимской, 68. По словам салаватцев, тараканы кишат практически во всей многоэтажке, а управляющая компания якобы не предпринимает должных мер.
Жаркий спор разгорелся вокруг застройки квартала в Сипайлово — местные жители критикуют проект комплексного развития территории, аргументируя это отсутствием должных инфраструктуры и коммуникаций, шумом от стройки и недостатком парковочных мест. Кроме того, жильцы одного дома всерьёз беспокоятся о том, что из-за строительных работ их многоэтажка «сложится» — по словам горожан, их дом «ходил ходуном», ещё когда рядом возводили здание гипермаркета «Карусель».
Минувшая неделя в Башкирии отметилась рядом рокировок в республиканской администрации. Так, регион сменил своё представительство в Москве — новым полпредом Башкирии при президенте РФ стал 34-летний Ришат Халиков. О его бэкграунде читайте в материале Mkset.
Ещё более значительным событием стала отставка руководителя администрации главы Башкирии Максима Забелина. Экс-работника аппарата Хабирова «забрали» в Московскую область — там он возглавит региональный Минздрав. Замена долго себя ждать не заставила — новым главой администрации Хабирова стал его соратник Азат Бадранов, служивший с осени 2022 года по весну 2024 года на СВО.
Сити-менеджер башкирской столицы Ратмир Мавлиев тем временем находился в опасной командировке в Курской области, где градоначальник участвовал в передаче груза из гуманитарного конвоя.
На повестке у главы Башкирии на этой неделе был форум «Легпром-2024» в Уфе. Там Хабиров ознакомился с экспозициями предприятий регионов России, Беларуси и Китая, а также полюбовался на модный показ одежды местного производства.
Делопроизводство по скандалу с экс-главой «Газпром нефтехим Салават» было приостановлено — предприниматель Айрат Каримов, как пишут местные СМИ, подписал контракт с Минобороны. Защита бизнесмена уверяет: с уголовным делом это решение никак не связано. Напомним, Каримова арестовали в апреле 2023 года. Официальные причины преследования не раскрываются, однако инсайдеры считают, что предприниматель якобы замешан в присвоении «газпромовского» имущества.
Подборка новостей Mkset из криминальной сводки Уфы и Башкирии:
Уфимцы стали сильнее экономить на новогодних атрибутах — так, по данным аналитиков, в России на 33% упал спрос на искусственные ели.
Читайте материал Mkset, чтобы узнать, как сделать празднование Нового года в Уфе дешевле и значительно сэкономить бюджет на угощениях. Всего одна хитрость — и все будут в восторге.
Власти Башкирии решили сбросить с баланса один из корпусов санатория «Талкас». Объект уже выставили на торги, итоги которых будут подведены в конце декабря 2024 года.