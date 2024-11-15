Неделя в Башкирии: обезглавленная администрация, скандал с тараканами, мэр на СВО

В Уфе начали постепенно реорганизовывать движение по улице Пугачёва, где ранее была затеяна реконструкция. Ездить всё это время можно было лишь по улице-дублёру. В пятницу, 15 ноября, движение частично разрешили по двум полосам от Монумента Дружбы. В субботу, 16 ноября, на 20:00 было запланировано открытие участка до улицы Бельской.