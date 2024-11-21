Уфу перекрывают для Путина

Posted 21 ноября, 06:40
Published 21 ноября, 06:40
Modified 21 ноября, 08:01
Updated 21 ноября, 08:01
Причина перекрытия улицы — подготовка и проведение XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также Международной недели бизнеса. Грандиозные мероприятия пройдут во вновь открытом Дворце борьбы, который уже готовится принять более 3500 участников.
Форум обещает быть не только платформой для серьезных дискуссий о торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Казахстаном, но и настоящим культурным событием: от показа мод до новых гастрономических изысков. Так что готовьтесь обновить свои контакты, возможно, найдете делового партнера за казахским пловом или белебеевским сыром.
Инсайдеры сообщают, что в этом форуме может принять участие президент России Владимир Путин. Хотя в прошлом году он общался с участниками форума по видеосвязи, инсайдеры советуют готовится Уфе к встрече лицом к лицу.
Не забывайте о дорожных ограничениях при планировании поездок. Лучше заранее спланировать альтернативные маршруты, чтобы не застрять в пробках вокруг официальных мероприятий.
Напомним, что прошлый визит прошел меньше месяца назад — в середине октября в рамках форума «Россия — страна спортивная». После череды официальных мероприятий президент лично собирал обратную связь у горожан.