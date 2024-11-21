mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 06:40

Published 21 ноября, 06:40

Modified 21 ноября, 08:01

Updated 21 ноября, 08:01

В Уфе перекрывают проезд на три недели

Уфу перекрывают для Путина

21 ноября 2024, 06:40
Фото: kremlin.ru.

В Уфе перекрывают проезд на три недели

С 20 ноября по 10 декабря улица Мусы Гареева будет перекрыта, сообщили администрация Октябрьского района в четверг, 21 ноября.

Причина перекрытия улицы — подготовка и проведение XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также Международной недели бизнеса. Грандиозные мероприятия пройдут во вновь открытом Дворце борьбы, который уже готовится принять более 3500 участников.

Форум обещает быть не только платформой для серьезных дискуссий о торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Казахстаном, но и настоящим культурным событием: от показа мод до новых гастрономических изысков. Так что готовьтесь обновить свои контакты, возможно, найдете делового партнера за казахским пловом или белебеевским сыром.

Путин внезапно обратился к Хабирову
Узнать подробнее

Инсайдеры сообщают, что в этом форуме может принять участие президент России Владимир Путин. Хотя в прошлом году он общался с участниками форума по видеосвязи, инсайдеры советуют готовится Уфе к встрече лицом к лицу.

Не забывайте о дорожных ограничениях при планировании поездок. Лучше заранее спланировать альтернативные маршруты, чтобы не застрять в пробках вокруг официальных мероприятий.

Напомним, что прошлый визит прошел меньше месяца назад — в середине октября в рамках форума «Россия — страна спортивная». После череды официальных мероприятий президент лично собирал обратную связь у горожан.

Путин в Уфе рассказал про бедное детство
Узнать подробнее
Читайте также:
Политику вмешали в моду российских женщинСомнительные детские книги перечитают депутаты БашкирииДепутат прокомментировала проект запрета школы для квадроберов
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Владимир Путин#Путин#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Сотрудничество#Форум#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Казахстан#Белебей#Мелеуз#Владимир Владимирович Путин#Экономическое сотрудничество#Договор о дружбе и сотрудничестве#Президент Путин#Международный форум#Президент Владимир Путин#Кортеж Путина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика