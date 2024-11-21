Уфу перекрывают для Путина

Форум обещает быть не только платформой для серьезных дискуссий о торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Казахстаном, но и настоящим культурным событием: от показа мод до новых гастрономических изысков. Так что готовьтесь обновить свои контакты, возможно, найдете делового партнера за казахским пловом или белебеевским сыром.