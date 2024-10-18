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Posted 18 октября, 07:39

Published 18 октября, 07:39

Modified 18 октября, 08:09

Updated 18 октября, 08:09

Что Путин увидел в Уфе

Что Путин увидел в Уфе

18 октября 2024, 07:39
Фото: администрация Уфы, kremlin.ru
Президент России в четверг, 17 октября, ознакомился с рядом спортивных объектов, открытых в Башкирии к форуму «Россия — спортивная держава».

Центр фехтования

Спортобъект, на который было потрачено порядка ₽1 млрд, стал первым в маршруте главы государства — туда он отправился сразу после приземления в уфимском аэропорту. В день визита Владимира Путина в Центре фехтования проходили первые соревнования.

Площадь объекта составляет более 6 тысяч «квадратов». Глава региона Радий Хабиров, рассказывая об объекте, сравнивал его с аналогичными центрами в Подмосковье и Новосибирске, гордо и уверенно заявляя, что уфимский объект получился даже лучше, чем у коллег в других регионах.

Фото: kremlin.ru

«Амфибия» и гребной канал

Впрочем, в плотном графике Путина не нашлось места для очного посещения всех объектов, два из них — сооружения для слалома в Уфе и новый спорткомплекс в Нефтекамске — президенту представили только по видеосвязи.

Центр «Амфибия», согласно задумке, сможет принимать соревнования как регионального, так и всероссийского уровня. Презентацию Путину вели из помещения, где расположен бассейн, однако помимо водных видов спорта, «Амфибия» также имеет и условия для соревнований в других дисциплинах — в частности, игровых. Комплекс также оснащён залом для бокса и тренажёрным залом.

Канал для гребного слалома — первый и единственный на всю Россию — показывал Путину лично Хабиров. Глава региона упомянул, что сооружения являются довольно сложными и хорошо оснащёнными. Длина канала превышает 250 м. Первые соревнования по слалому там пройдут 19 октября.

Фото: kremlin.ru

Дворец борьбы

С главной гордостью башкирских властей, которую открыли к 450-летию Уфы, Путин ознакомился ближе к концу своего визита. Дворец борьбы был выбран в качестве главной площадки форума — там проходит вся деловая программа.

Площадь Дворца борьбы составляет 28 тысяч кв. м. Он включает в себя пять залов, школу спортивной борьбы, зал с амфитеатром, гостиницу для спортсменов, бассейн, спа-комплекс и другие помещения.

На выходе из объкта президент немного пообщался с уфимцами — соцсети уже заполонили кадры очевидцев, которым повезло увидеться с главой государства.

Видео: Короче, Уфа.
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