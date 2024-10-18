Что Путин увидел в Уфе

Площадь объекта составляет более 6 тысяч «квадратов». Глава региона Радий Хабиров, рассказывая об объекте, сравнивал его с аналогичными центрами в Подмосковье и Новосибирске, гордо и уверенно заявляя, что уфимский объект получился даже лучше, чем у коллег в других регионах.