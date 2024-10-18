Что Путин увидел в Уфе

Posted 18 октября, 07:39
Published 18 октября, 07:39
Modified 18 октября, 08:09
Updated 18 октября, 08:09
Спортобъект, на который было потрачено порядка ₽1 млрд, стал первым в маршруте главы государства — туда он отправился сразу после приземления в уфимском аэропорту. В день визита Владимира Путина в Центре фехтования проходили первые соревнования.
Площадь объекта составляет более 6 тысяч «квадратов». Глава региона Радий Хабиров, рассказывая об объекте, сравнивал его с аналогичными центрами в Подмосковье и Новосибирске, гордо и уверенно заявляя, что уфимский объект получился даже лучше, чем у коллег в других регионах.
Впрочем, в плотном графике Путина не нашлось места для очного посещения всех объектов, два из них — сооружения для слалома в Уфе и новый спорткомплекс в Нефтекамске — президенту представили только по видеосвязи.
Центр «Амфибия», согласно задумке, сможет принимать соревнования как регионального, так и всероссийского уровня. Презентацию Путину вели из помещения, где расположен бассейн, однако помимо водных видов спорта, «Амфибия» также имеет и условия для соревнований в других дисциплинах — в частности, игровых. Комплекс также оснащён залом для бокса и тренажёрным залом.
Канал для гребного слалома — первый и единственный на всю Россию — показывал Путину лично Хабиров. Глава региона упомянул, что сооружения являются довольно сложными и хорошо оснащёнными. Длина канала превышает 250 м. Первые соревнования по слалому там пройдут 19 октября.
С главной гордостью башкирских властей, которую открыли к 450-летию Уфы, Путин ознакомился ближе к концу своего визита. Дворец борьбы был выбран в качестве главной площадки форума — там проходит вся деловая программа.
Площадь Дворца борьбы составляет 28 тысяч кв. м. Он включает в себя пять залов, школу спортивной борьбы, зал с амфитеатром, гостиницу для спортсменов, бассейн, спа-комплекс и другие помещения.
На выходе из объкта президент немного пообщался с уфимцами — соцсети уже заполонили кадры очевидцев, которым повезло увидеться с главой государства.