Путин прилетел в Уфу

Владимира Путина уже встретил руководитель региона Радий Хабиров. В сообщении вновь упомянули, что президент намерен посетить форум «Россия — спортивная держава» и осмотреть объекты, которые открыли к мероприятию. Путин также проведёт в башкирской столице заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, куда незадолго до форума включили Хабирова.