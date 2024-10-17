Путин прилетел в Уфу

Posted 17 октября, 14:21
Published 17 октября, 14:21
Modified 17 октября, 19:22
Updated 17 октября, 19:22
Владимира Путина уже встретил руководитель региона Радий Хабиров. В сообщении вновь упомянули, что президент намерен посетить форум «Россия — спортивная держава» и осмотреть объекты, которые открыли к мероприятию. Путин также проведёт в башкирской столице заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, куда незадолго до форума включили Хабирова.
Местные СМИ и Telegram-каналы публикуют кадры улиц Уфы в эти минуты. Данные порталов городских карт свидетельствуют о сильных заторах на дорогах города. Ситуация с пробками оценивается в 10 баллов — максимально возможный показатель.