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Posted 17 октября, 14:21

Published 17 октября, 14:21

Modified 17 октября, 19:22

Updated 17 октября, 19:22

Путин прилетел в Уфу

Путин прилетел в Уфу

17 октября 2024, 14:21
Фото: 1MI
Сюжет
Радий Хабиров
Борт №1 в четверг, 17 октября, сел в аэропорту имени Мустая Карима — сообщает пресс-служба главы Башкирии

Владимира Путина уже встретил руководитель региона Радий Хабиров. В сообщении вновь упомянули, что президент намерен посетить форум «Россия — спортивная держава» и осмотреть объекты, которые открыли к мероприятию. Путин также проведёт в башкирской столице заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, куда незадолго до форума включили Хабирова.

Местные СМИ и Telegram-каналы публикуют кадры улиц Уфы в эти минуты. Данные порталов городских карт свидетельствуют о сильных заторах на дорогах города. Ситуация с пробками оценивается в 10 баллов — максимально возможный показатель.

Ранее Mkset публиковал список дорог, которые в Уфе перекрыли к прибытию российского президента.

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