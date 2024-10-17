Путин открыл в Уфе гребной канал за полмиллиарда рублей

Posted 17 октября, 15:58
Published 17 октября, 15:58
Modified 17 октября, 19:20
Updated 17 октября, 19:20
Владимир Путин упомянул, среди прочих, новый гребной канал для слалома в Уфе и спортивный комплекс «Амфибия» в Нефтекамске. Впрочем, показать здания и сооружения Владимиру Путину смогли только по видеосвязи.
Несмотря на прибытие в столицу Башкирии, судя по всему, времени для осмотра объектов в графике президента не нашлось. Уже 18 октября Путин собирается присутствовать в Москве на пресс-конференции, посвящённой предстоящему саммиту БРИКС. Напомним, президент прилетел в Уфу к форуму «Россия — спортивная держава».
Между тем, как сообщал Mkset, один новый объект глава государства всё же посетил очно — Путину презентовали новый Центр фехтования, на строительство которого ушёл ₽1 млрд.
Отметим, комплекс гребного слалома обошёлся в ₽524 млн.