Путин открыл в Уфе гребной канал за полмиллиарда рублей

Несмотря на прибытие в столицу Башкирии, судя по всему, времени для осмотра объектов в графике президента не нашлось. Уже 18 октября Путин собирается присутствовать в Москве на пресс-конференции, посвящённой предстоящему саммиту БРИКС. Напомним, президент прилетел в Уфу к форуму «Россия — спортивная держава».