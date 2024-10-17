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Posted 17 октября, 15:58

Published 17 октября, 15:58

Modified 17 октября, 19:20

Updated 17 октября, 19:20

Путин открыл в Уфе гребной канал за полмиллиарда рублей

Путин открыл в Уфе гребной канал за полмиллиарда рублей

17 октября 2024, 15:58
Фото: Андрей Наzаров / Telegram
Президенту России в четверг, 17 октября, презентовали спортивные объекты, открытые в регионах России в 2024 году — отчиталась пресс-служба Кремля.

Владимир Путин упомянул, среди прочих, новый гребной канал для слалома в Уфе и спортивный комплекс «Амфибия» в Нефтекамске. Впрочем, показать здания и сооружения Владимиру Путину смогли только по видеосвязи.

Несмотря на прибытие в столицу Башкирии, судя по всему, времени для осмотра объектов в графике президента не нашлось. Уже 18 октября Путин собирается присутствовать в Москве на пресс-конференции, посвящённой предстоящему саммиту БРИКС. Напомним, президент прилетел в Уфу к форуму «Россия — спортивная держава».

Путину показали уфимский Центр фехтования за ₽1 млрд
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Между тем, как сообщал Mkset, один новый объект глава государства всё же посетил очно — Путину презентовали новый Центр фехтования, на строительство которого ушёл ₽1 млрд.

Отметим, комплекс гребного слалома обошёлся в ₽524 млн.

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