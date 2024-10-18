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Экстренные службы

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Октябрь
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе
18 октября, 12:07
Подруги заплутали в Башкирии
4 октября, 06:01
Два грузовика столкнулись в Уфе
3 октября, 13:33
Байкер погиб под КамАзом в Башкирии
1 октября, 12:45
Водитель ВАЗа погиб в Башкирии
1 октября, 06:56
Сентябрь
Террорист-рецидивист появился в Башкирии
24 сентября, 02:03
В Уфе перекроют Шакшинский мост
11 сентября, 17:14
Август
Страшный пожар унёс жизнь мужчины в Башкирии
27 августа, 04:22
«Тихая охота» в Башкирии закончилась поисками пропавших грибников
12 августа, 04:37
Наломал дров: турист остался калекой в Башкирии
Поездка на реку Инзер закончилась приездом экстренных служб и скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС.
8 августа, 13:59
Медведь испугал туристов в Башкирии
8 августа, 07:19
Разлом Сан-Андреас появился в Башкирии
Яма глубиной в несколько метров образовалась в огороде частного дома в селе Булгаково, сообщает пресс-служба Государственного комитета РБ по ЧС.
1 августа, 07:40
Июль
Сообщение спасателей напугало Башкирию
Сотрудники экстренных служб явно готовятся отражать татарский циклон, следует из сообщения мэрии Уфы.
30 июля, 18:40
Серьезное ухудшение погоды ждет Башкирию
28 июля, 09:58
Пожар в Башкирии унес жизнь 53-летней женщины
В селе Бураево сгорел бревенчатый жилой дом, сообщает пресс-службе МЧС по РБ.
28 июля, 07:37
Дороги и мосты смыло ливневым паводком в Башкирии
От последствий обильных осадков пострадали пять деревень в Учалинском районе, сообщил глава муниципалитета Руслан Гилязетдинов.
27 июля, 12:51
Вода в Башкирии прибывает по 5 сантиметров в час
Дожди, принесенные в республику мощным антициклоном, вынуждают граждан покидать свои жилища, сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС.
26 июля, 13:10
Видео. Апокалипсис в Башкирии: люди тонут, транспорт стоит
Обильные дожди парализовали жизнь в Абзелиловском районе, где подтоплены десятки домов и перекрыты дороги, сообщает МЧС России.
26 июля, 06:43
Автобус с людьми сгорел в Башкирии
Общественный транспорт вспыхнул по пути на рынок в Стерлитамаке в среду, 24 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.
24 июля, 12:31
Женскую голову нашли в Башкирии
18 июля, 06:20

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