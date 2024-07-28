Пожар в Башкирии унес жизнь 53-летней женщины

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Женщина 1971 года рождения погибла в пожаре в Бураевском районе Башкортостана. Огнем оказался объят бревенчатый жилой дом в селе Бураево.
На место происшествия прибыли экстренные службы следственно-оперативная группа. В настоящий момент пожар, разгоревшийся на площади 48 кв. м., потушен.
Напомним, в пятницу, 26 июля, стало известно о пожаре в одном из уфимских садовых товариществ. Так, в СНТ «Здоровье» дотла сгорел жилой дом. Огонь также распространился по участку и успел добраться до построек во дворе.