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Пожар в Башкирии унес жизнь 53-летней женщины

Пожар в Башкирии унес жизнь 53-летней женщины

28 июля 2024, 07:37
Фото: МЧС по РБ.
В селе Бураево сгорел бревенчатый жилой дом, сообщает пресс-службе МЧС по РБ.

Женщина 1971 года рождения погибла в пожаре в Бураевском районе Башкортостана. Огнем оказался объят бревенчатый жилой дом в селе Бураево.

Фото: МЧС по РБ.

На место происшествия прибыли экстренные службы следственно-оперативная группа. В настоящий момент пожар, разгоревшийся на площади 48 кв. м., потушен.

Напомним, в пятницу, 26 июля, стало известно о пожаре в одном из уфимских садовых товариществ. Так, в СНТ «Здоровье» дотла сгорел жилой дом. Огонь также распространился по участку и успел добраться до построек во дворе.

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