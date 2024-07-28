Серьезное ухудшение погоды ждет Башкирию

Ухудшение погоды ожидает жителей Башкортостана в течение ближайших суток. В период с 28 по 29 июля по региону вновь пройдут дожди с грозами. Вместе с грозами синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.