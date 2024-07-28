Серьезное ухудшение погоды ждет Башкирию

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Ухудшение погоды ожидает жителей Башкортостана в течение ближайших суток. В период с 28 по 29 июля по региону вновь пройдут дожди с грозами. Вместе с грозами синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
Температура воздуха в ночное время составит в среднем до +12, днем воздух прогреется до +17, +22°.
Помимо обильных осадков, в Бакирию придут туманы. Из-за них видимость на дорогах будет ограничена и составит 500 -1000 м.
Напомним, жители республики на протяжении нескольких дней сталкиваются с последствиями обильных осадков. В некоторых муниципалитетах от них размыло дорожное полотно, ряд населенных пунктов оказался в зоне подтопления, из-за чего жителям домов потребовалась эвакуация и помощь экстренных служб.