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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Серьезное ухудшение погоды ждет Башкирию

Серьезное ухудшение погоды ждет Башкирию

28 июля 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
Штормовое предупреждение публикует пресс-служба МЧС по РБ.

Ухудшение погоды ожидает жителей Башкортостана в течение ближайших суток. В период с 28 по 29 июля по региону вновь пройдут дожди с грозами. Вместе с грозами синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время составит в среднем до +12, днем воздух прогреется до +17, +22°.

Помимо обильных осадков, в Бакирию придут туманы. Из-за них видимость на дорогах будет ограничена и составит 500 -1000 м.

Напомним, жители республики на протяжении нескольких дней сталкиваются с последствиями обильных осадков. В некоторых муниципалитетах от них размыло дорожное полотно, ряд населенных пунктов оказался в зоне подтопления, из-за чего жителям домов потребовалась эвакуация и помощь экстренных служб.

Башкирию топит
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