Террорист-рецидивист появился в Башкирии

Posted 24 сентября, 02:03
Published 24 сентября, 02:03
Modified 24 сентября, 02:03
Updated 24 сентября, 02:03
Краснокамский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес приговор по обвинению в ложном сообщении о теракте. На скамью подсудимых за это уголовное преступление сел Антон Чернышев. Интересно то, что мужчина ранее уже имел судимости. И, что бывает крайне редко, за фейк про терроризм приговор у него уже был.
Первую судимость за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве Антон Чернышев получил в январе 2024 года. Тогда приговором Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан «террорист» был наказан двумя годами условного срока. Как это часто и бывает, мужчине так пришлось ответить за пьяную шутку. Перебрав со спиртным, он решил поиграть в телефонного минёра. Антон Чернышев в конце 2023 года, после бурной ночной попойки, позвонил на номер 112 и пригрозил, что взорвет гранату. Оператор по голосу поняла, что в 99% вероятности ее собеседник пьян и не представляет опасности. Так или иначе, абонента моментально вычислили по геолокации звонка, так как Антон Чернышев играл в терроризм со своего мобильного телефона, с вставленной в аппарат зарегистрированной на мужчину сим-картой. Когда мужчина протрезвел, то признался, что никаких боеприпасов у него нет: ему было просто скучно.
Второй «акт террора» Антон Чернышев совершил буквально спустя два года. Фабула преступления мало отличалась от первого случая: водка — скука — телефон. Как итог, приговор Краснокамского межрайонного суда Республики Башкортостан и статус террориста-рецидивиста. С учетом прошлого еще не отбытого наказания мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы. На этот период ему запрещено по ночам выходить из дома. Но что мешает известному своей незаконопослушностью гражданину Чернышеву снова посетить алкомаркет, заскучать и устроить съезд экстренных служб из-за угрозы взорвать гранату…