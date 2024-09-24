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Posted 24 сентября, 02:03

Published 24 сентября, 02:03

Modified 24 сентября, 02:03

Updated 24 сентября, 02:03

Террорист-рецидивист появился в Башкирии

Террорист-рецидивист появился в Башкирии

24 сентября 2024, 02:03
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Мужчина уже дважды ставил на уши города региона с угрозами взорвать гранату, указано в материалах рассмотрения его уголовных дел судами Республики Башкортостан.

Краснокамский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес приговор по обвинению в ложном сообщении о теракте. На скамью подсудимых за это уголовное преступление сел Антон Чернышев. Интересно то, что мужчина ранее уже имел судимости. И, что бывает крайне редко, за фейк про терроризм приговор у него уже был.

Первую судимость за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве Антон Чернышев получил в январе 2024 года. Тогда приговором Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан «террорист» был наказан двумя годами условного срока. Как это часто и бывает, мужчине так пришлось ответить за пьяную шутку. Перебрав со спиртным, он решил поиграть в телефонного минёра. Антон Чернышев в конце 2023 года, после бурной ночной попойки, позвонил на номер 112 и пригрозил, что взорвет гранату. Оператор по голосу поняла, что в 99% вероятности ее собеседник пьян и не представляет опасности. Так или иначе, абонента моментально вычислили по геолокации звонка, так как Антон Чернышев играл в терроризм со своего мобильного телефона, с вставленной в аппарат зарегистрированной на мужчину сим-картой. Когда мужчина протрезвел, то признался, что никаких боеприпасов у него нет: ему было просто скучно.

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Второй «акт террора» Антон Чернышев совершил буквально спустя два года. Фабула преступления мало отличалась от первого случая: водка — скука — телефон. Как итог, приговор Краснокамского межрайонного суда Республики Башкортостан и статус террориста-рецидивиста. С учетом прошлого еще не отбытого наказания мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы. На этот период ему запрещено по ночам выходить из дома. Но что мешает известному своей незаконопослушностью гражданину Чернышеву снова посетить алкомаркет, заскучать и устроить съезд экстренных служб из-за угрозы взорвать гранату…

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