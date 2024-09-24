Террорист-рецидивист появился в Башкирии

Краснокамский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес приговор по обвинению в ложном сообщении о теракте. На скамью подсудимых за это уголовное преступление сел Антон Чернышев. Интересно то, что мужчина ранее уже имел судимости. И, что бывает крайне редко, за фейк про терроризм приговор у него уже был.



Первую судимость за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве Антон Чернышев получил в январе 2024 года. Тогда приговором Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан «террорист» был наказан двумя годами условного срока. Как это часто и бывает, мужчине так пришлось ответить за пьяную шутку. Перебрав со спиртным, он решил поиграть в телефонного минёра. Антон Чернышев в конце 2023 года, после бурной ночной попойки, позвонил на номер 112 и пригрозил, что взорвет гранату. Оператор по голосу поняла, что в 99% вероятности ее собеседник пьян и не представляет опасности. Так или иначе, абонента моментально вычислили по геолокации звонка, так как Антон Чернышев играл в терроризм со своего мобильного телефона, с вставленной в аппарат зарегистрированной на мужчину сим-картой. Когда мужчина протрезвел, то признался, что никаких боеприпасов у него нет: ему было просто скучно.