Дороги и мосты смыло ливневым паводком в Башкирии

Сильные дожди привели к разрушению дорог и мостов в Учалинском районе, в свою очередь, это сделало невозможным проезд в четыре населенных пункта внутри муниципалитета. По словам руководителя администрации, количество осадков превысило норму в три раза. Из-за этого малые реки, протекавшие на территории района, превратились в «бурные потоки».