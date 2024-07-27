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Дороги и мосты смыло ливневым паводком в Башкирии

Дороги и мосты смыло ливневым паводком в Башкирии

27 июля 2024, 12:51
Фото: Руслан Гилязетдинов/VK.com
От последствий обильных осадков пострадали пять деревень в Учалинском районе, сообщил глава муниципалитета Руслан Гилязетдинов.

Сильные дожди привели к разрушению дорог и мостов в Учалинском районе, в свою очередь, это сделало невозможным проезд в четыре населенных пункта внутри муниципалитета. По словам руководителя администрации, количество осадков превысило норму в три раза. Из-за этого малые реки, протекавшие на территории района, превратились в «бурные потоки».

Фото: Руслан Гилязетдинов/VK.com

Таким образом, в настоящий момент проехать невозможно в четыре деревни: Азнашево, Кажаево, Сураманово, Шарипово. Кроме того, в субботу, 27 июля, стало известно об обрушении моста в деревне Мулдашево.

На место происшествия были направлены экстренные службы. Власти занимаются организацией условий для подвоза продуктов в оказавшиеся отрезанными населенные пункты.

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