Дороги и мосты смыло ливневым паводком в Башкирии

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Сильные дожди привели к разрушению дорог и мостов в Учалинском районе, в свою очередь, это сделало невозможным проезд в четыре населенных пункта внутри муниципалитета. По словам руководителя администрации, количество осадков превысило норму в три раза. Из-за этого малые реки, протекавшие на территории района, превратились в «бурные потоки».
Таким образом, в настоящий момент проехать невозможно в четыре деревни: Азнашево, Кажаево, Сураманово, Шарипово. Кроме того, в субботу, 27 июля, стало известно об обрушении моста в деревне Мулдашево.
На место происшествия были направлены экстренные службы. Власти занимаются организацией условий для подвоза продуктов в оказавшиеся отрезанными населенные пункты.