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Posted 7 ноября, 11:54

Published 7 ноября, 11:54

Modified 7 ноября, 14:48

Updated 7 ноября, 14:48

В Башкирии вычислили телефонного хулигана

Генерал устроил переполох в ночном клубе Стерлитамака

7 ноября 2024, 11:54
Фото: 1MI.

В Башкирии вычислили телефонного хулигана

В Стерлитамаке местный житель решил креативно проверить работу экстренных служб, сообщает в четверг, 7 ноября, МВД России по Башкирии.

Поздней ночью в полицию поступило тревожное сообщение: неизвестный мужчина заявил, что в одном из клубов города оставлен опасный предмет. Оперативные службы немедленно выехали на место происшествия, готовые к любым неожиданностям. Сначала все выглядело как сцена из боевика — собаки кинологической службы обыскивали помещения клуба и его окрестности. Однако тщательные поиски не принесли никаких результатов: ни подозрительных предметов, ни каких-либо угроз.

Тем временем сотрудники полиции начали выяснять личность звонившего. Звонившим оказался 29-летний безработный местный житель, который под влиянием алкоголя представился генералом.

— Я просто хотел проверить, как работают экстренные службы, — объяснил мужчина свое странное поведение.

Молодой человек раскаялся в содеянном и утверждал, что не собирался создавать панику. Однако его действия привели к вызову всех необходимых служб и потраченному времени на бесполезные поиски. В результате на него был составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ за заведомо ложный вызов специализированных служб. Теперь мужчине грозит штраф.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе задержали 29-летнего мужчину, который решил заняться садоводством в нестандартном формате.

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