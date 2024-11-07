Генерал устроил переполох в ночном клубе Стерлитамака

Молодой человек раскаялся в содеянном и утверждал, что не собирался создавать панику. Однако его действия привели к вызову всех необходимых служб и потраченному времени на бесполезные поиски. В результате на него был составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ за заведомо ложный вызов специализированных служб. Теперь мужчине грозит штраф.