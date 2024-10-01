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Posted 1 октября, 06:56

Published 1 октября, 06:56

Modified 1 октября, 07:52

Updated 1 октября, 07:52

Водитель ВАЗа погиб в Башкирии

Водитель ВАЗа погиб в Башкирии

1 октября 2024, 06:56
Фото: Госавтоинспекция РБ
Сюжет
Башкирия
В Стерлитамакском районе в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщает во вторник, 1 октября, Госавтоинспекция Башкирии.

Как стало известно, во вторник, 1 октября, рано утром вблизи деревни Буриказганово 41-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Двигаясь со стороны села Талачево в направлении города Стерлитамак, он допустил съезд в кювет, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Сам автомобиль не выдержал удара, оказавшись искореженным. К сожалению, водитель скончался до приезда кареты скорой медицинской помощи.

Фото: Госавтоинспекция РБ

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, которые занимаются расследованием обстоятельств происшествия. Подробности ДТП пока уточняются, и следственные действия продолжаются.

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