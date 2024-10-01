Водитель ВАЗа погиб в Башкирии

Как стало известно, во вторник, 1 октября, рано утром вблизи деревни Буриказганово 41-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Двигаясь со стороны села Талачево в направлении города Стерлитамак, он допустил съезд в кювет, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Сам автомобиль не выдержал удара, оказавшись искореженным. К сожалению, водитель скончался до приезда кареты скорой медицинской помощи.