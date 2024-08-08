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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Наломал дров: турист остался калекой в Башкирии

Наломал дров: турист остался калекой в Башкирии

8 августа 2024, 13:59
Фото: МЧС по РБ.
Поездка на реку Инзер закончилась приездом экстренных служб и скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС.

Мужчина получил травму после того, как в компании знакомых отправился за дровами: на его ногу упало дерево, которое те спиливали. В результате он получил травму позвоночника. В МЧС уточняют, что мужчина был травмирован после падения с дерева.

Туристы отдыхали на берегу реки Инзер, куда вскоре прибыли экстренные службы и медики. Пострадавшего транспортировали в медучреждение для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Фото: МЧС по РБ.

По данным МЧС, всего на туристическую вылазку на природу отправился 31 человек. По реке они передвигались на катамаранах. Отмечается, что перед началом путешествия по красотам региона они не регистрировались в качестве туристической группы.

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