Разлом Сан-Андреас появился в Башкирии

Отмечается, что обстановка была тревожной еще вечером, 31 июля, когда обвал только-только начинался, по прошествии же нескольких часов он значительно прибавил в своих размерах. По информации ведомства, в настоящий момент он достиг ширины в десять метров, глубина составила порядка восьми.