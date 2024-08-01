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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

Разлом Сан-Андреас появился в Башкирии

Разлом Сан-Андреас появился в Башкирии

1 августа 2024, 07:40
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
Яма глубиной в несколько метров образовалась в огороде частного дома в селе Булгаково, сообщает пресс-служба Государственного комитета РБ по ЧС.

Грунт обвалился на территории садового участка в Уфимском районе Башкортостана. Провал от хозяйственных строений во дворе отделяет всего 20 метров, от жилых домов — порядка 50 метров.

Отмечается, что обстановка была тревожной еще вечером, 31 июля, когда обвал только-только начинался, по прошествии же нескольких часов он значительно прибавил в своих размерах. По информации ведомства, в настоящий момент он достиг ширины в десять метров, глубина составила порядка восьми.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

В целях контролирования ситуации на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

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