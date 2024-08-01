Разлом Сан-Андреас появился в Башкирии

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Грунт обвалился на территории садового участка в Уфимском районе Башкортостана. Провал от хозяйственных строений во дворе отделяет всего 20 метров, от жилых домов — порядка 50 метров.
Отмечается, что обстановка была тревожной еще вечером, 31 июля, когда обвал только-только начинался, по прошествии же нескольких часов он значительно прибавил в своих размерах. По информации ведомства, в настоящий момент он достиг ширины в десять метров, глубина составила порядка восьми.
В целях контролирования ситуации на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.