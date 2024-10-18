mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 12:07

Published 18 октября, 12:07

Modified 18 октября, 12:31

Updated 18 октября, 12:31

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе

18 октября 2024, 12:07
Фото: Яндекс.Карты
Сюжет
Дети
В Дёмском районе произошла трагедия с трехлетней девочкой, сообщает в пятницу, 18 октября, УГЗ Уфы.

Событие произошло на улице Магистральной, 14 в Уфе днем в пятницу, 18 октября. Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Как стало известно, на место происшествия прибыли экстренные службы, чтобы оказать помощь ребенку. Малышка получила травмы и была транспортирована в лечебное учреждение для получения необходимой медицинской помощи.

По предварительной информации, девочка находилась дома не одна. Обстоятельства произошедшего выясняются.

— Чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем, настоятельно рекомендуем установить специальные фиксаторы на окна и никогда не приучать детей играть на подоконниках, — сообщают в ведомстве.
Подросток упал в шахту в Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Нефтекамске 12-летний мальчик свалился в шахту зернохранилища, получив многочисленные травмы.

Читайте также:
Медики вытащили с того света жительницу БашкирииВ Уфе закрывают платную дорогуШкольницу из Башкирии изнасиловали в Екатеринбурге
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#ДТП#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Трагедия#Кумертау#Травмы#Белебей#Мелеуз#Медицинская помощь#Инциденты#Окно#Экстренные службы#Подоконники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика