Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе

Posted 18 октября, 12:07
Published 18 октября, 12:07
Modified 18 октября, 12:31
Updated 18 октября, 12:31
Событие произошло на улице Магистральной, 14 в Уфе днем в пятницу, 18 октября. Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Как стало известно, на место происшествия прибыли экстренные службы, чтобы оказать помощь ребенку. Малышка получила травмы и была транспортирована в лечебное учреждение для получения необходимой медицинской помощи.
По предварительной информации, девочка находилась дома не одна. Обстоятельства произошедшего выясняются.
— Чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем, настоятельно рекомендуем установить специальные фиксаторы на окна и никогда не приучать детей играть на подоконниках, — сообщают в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, в Нефтекамске 12-летний мальчик свалился в шахту зернохранилища, получив многочисленные травмы.