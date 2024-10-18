Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе

Событие произошло на улице Магистральной, 14 в Уфе днем в пятницу, 18 октября. Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Как стало известно, на место происшествия прибыли экстренные службы, чтобы оказать помощь ребенку. Малышка получила травмы и была транспортирована в лечебное учреждение для получения необходимой медицинской помощи.