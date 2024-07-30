Сообщение спасателей напугало Башкирию

В Уфе и Башкирии ожидается всё то, что сделало незабываемым вторник, 30 июля, в Казани — дождь, грозу и ветер. В столице Татарстане с утра вторника разразился какой-то погодный апокалипсис. В Казани выпало столько града, что вместе с ливнем он образовал на городских дорогах зимнюю снежную кашу, крайне не характерную для середины лета.



Нашествие непогоды по прогнозу Башгидрометцентра в Уфе и регионе ожидается с вечера вторника, 20 июля, по вечер среды, 31 июля. Спасатели готовятся отразить напор стихии — ливни с грозами при усилении ветра до 18 м/с. При этом средние суточные температуры тоже далеко не летние — от +15°С до +24°С.



Спасатели просят уфимцев и жителей Башкирии беречь себя и свое имущество.