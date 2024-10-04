Подруги заплутали в Башкирии

Posted 4 октября, 06:01
Published 4 октября, 06:01
Modified 4 октября, 06:53
Updated 4 октября, 06:53
Как стало известно, вечером 3 октября в Белорецком районе произошел инцидент, который мог бы закончиться печально. Девушки поднялись на гору, но, отклонившись от тропы, потеряли ориентир. Однако вместо паники девушки обратились за помощью в экстренные службы.
Спасатели, находясь на связи, объяснили, как отправить свою геолокацию и посоветовали оставаться на месте — это значительно упростило процесс поиска. Благодаря грамотным действиям как спасателей, так и самих потеряшек, местонахождение девушек было быстро установлено.
После того как спасатели нашли девушек, они сопроводили их обратно к автомобилю. К счастью, в дальнейшей помощи девушки не нуждались.