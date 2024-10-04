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Posted 4 октября, 06:01

Published 4 октября, 06:01

Modified 4 октября, 06:53

Updated 4 октября, 06:53

В Башкирии пропали две девушки

Подруги заплутали в Башкирии

4 октября 2024, 06:01
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии пропали две девушки

Две 25-летние девушки заблудились в лесу на горе Первая Малиновая, сообщает в пятницу, 4 октября, Госкомитет РБ по ЧС.

Как стало известно, вечером 3 октября в Белорецком районе произошел инцидент, который мог бы закончиться печально. Девушки поднялись на гору, но, отклонившись от тропы, потеряли ориентир. Однако вместо паники девушки обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели, находясь на связи, объяснили, как отправить свою геолокацию и посоветовали оставаться на месте — это значительно упростило процесс поиска. Благодаря грамотным действиям как спасателей, так и самих потеряшек, местонахождение девушек было быстро установлено.

После того как спасатели нашли девушек, они сопроводили их обратно к автомобилю. К счастью, в дальнейшей помощи девушки не нуждались.

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