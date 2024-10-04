Подруги заплутали в Башкирии

Как стало известно, вечером 3 октября в Белорецком районе произошел инцидент, который мог бы закончиться печально. Девушки поднялись на гору, но, отклонившись от тропы, потеряли ориентир. Однако вместо паники девушки обратились за помощью в экстренные службы.