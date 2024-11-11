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«Салават Юлаев» против «Лады»: где смотреть и кто победит
11 ноября, 06:28
Октябрь
В Уфе отключают отопление
31 октября, 08:34
В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов
25 октября, 06:10
Матч «Торпедо» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу
24 октября, 11:20
Повышение ключевой ставки — что говорят эксперты
24 октября, 08:14
Усатый вредитель угрожает Башкирии
23 октября, 15:45
Треть Башкирии вакцинировали
22 октября, 14:44
Цены на квартиры взлетели в Уфе
19 октября, 14:28
Видео. Странный смерч заметили в Башкирии
18 октября, 05:36
Российским автомобилистам подсовывают контрафакт
17 октября, 09:56
Матч «Барыс» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу
16 октября, 09:56
Горячую погоду ждут в Башкирии
7 октября, 12:46
Квартиры в Уфе перестали расти в цене
3 октября, 07:58
Зима близко: первый снег уже ждут в Башкирии
3 октября, 01:31
Утильсбор в России: кому придется платить
2 октября, 12:39
В Башкирии горят комбайны
1 октября, 06:19
Отопление включат в Башкирии сегодня
1 октября, 05:31
Сентябрь
Уфимские фанаты в шоке от развода Шамана
27 сентября, 05:20
Капризы погоды угрожают Башкирии
23 сентября, 09:47
Подозрительный самолет не пускают в Уфу
19 сентября, 10:03

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