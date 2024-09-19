Подозрительный самолет не пускают в Уфу

Туристы собирающиеся в Уфу, столкнулись с длительной задержкой утреннего рейса, который должен был вылететь в 10:40. По состоянию на 15:00 информация на онлайн-табло аэропорта гласила, что вылет перенесен на 17:00. Таким образом, ожидание превысит шесть часов, и это вызывает недовольство у путешественников.