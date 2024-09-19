Подозрительный самолет не пускают в Уфу

Posted 19 сентября, 10:03
Published 19 сентября, 10:03
Modified 19 сентября, 10:37
Updated 19 сентября, 10:37
Туристы собирающиеся в Уфу, столкнулись с длительной задержкой утреннего рейса, который должен был вылететь в 10:40. По состоянию на 15:00 информация на онлайн-табло аэропорта гласила, что вылет перенесен на 17:00. Таким образом, ожидание превысит шесть часов, и это вызывает недовольство у путешественников.
В пресс-службе Омского аэропорта «СуперОмску» пояснили, что задержка связана с техническими неполадками самолета. Интересно, что само воздушное судно прибыло вовремя, но по каким-то причинам не смогло продолжить свой путь в Уфу.
Как известно, это не единственная проблема с рейсами19 сентября. В уфимском аэропорту также наблюдаются задержки: рейс в Сургут вылетел только в 3:08, задержавшись на три часа.