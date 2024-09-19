mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 10:03

Published 19 сентября, 10:03

Modified 19 сентября, 10:37

Updated 19 сентября, 10:37

Подозрительный самолет не пускают в Уфу

Подозрительный самолет не пускают в Уфу

19 сентября 2024, 10:03
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Пассажиры из Омска уже более шести часов ждут вылета в столицу Башкирии из-за технических неполадок, пишет в четверг, 19 сентября, местная пресса.

Туристы собирающиеся в Уфу, столкнулись с длительной задержкой утреннего рейса, который должен был вылететь в 10:40. По состоянию на 15:00 информация на онлайн-табло аэропорта гласила, что вылет перенесен на 17:00. Таким образом, ожидание превысит шесть часов, и это вызывает недовольство у путешественников.

Фото: Онлайн-табло аэропорт Уфа

В пресс-службе Омского аэропорта «СуперОмску» пояснили, что задержка связана с техническими неполадками самолета. Интересно, что само воздушное судно прибыло вовремя, но по каким-то причинам не смогло продолжить свой путь в Уфу.

Как известно, это не единственная проблема с рейсами19 сентября. В уфимском аэропорту также наблюдаются задержки: рейс в Сургут вылетел только в 3:08, задержавшись на три часа.

В Уфе задержали десятки рейсов
Узнать подробнее
Читайте также:
Лидера «Салавата Юлаева» спецбортом отправили в МосквуКак тебе такое, Илон Маск?Новый детский травмпункт откроют в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Аэропорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Омск#Рейс#Эксперты#Недовольство#Задержка#Пассажиры#Изменения#Воздушное судно#Технические неполадки#Статус полетов#Уфимский аэропорт
Подпишитесь
Популярное