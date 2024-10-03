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Posted 3 октября, 01:31

Published 3 октября, 01:31

Modified 3 октября, 01:31

Updated 3 октября, 01:31

Аномальная осень приберегла сюрпризы для Уфы

Зима близко: первый снег уже ждут в Башкирии

3 октября 2024, 01:31
Фото: mkset.ru

Аномальная осень приберегла сюрпризы для Уфы

Прогноз погоды для Уфы и Башкирии дали синоптики: регион после шикарного сентября ждет капризный и переменчивый октябрь.

Понедельник, 30 сентября, и вторник, 1 октября, очень удивили башкортостанских синоптиков. По данным Башгидромета, в начале недели друг за другом были перекрыты два температурных рекорда. Так, 30 сентября, впервые за 40 лет, то есть с 1984 года столбики уличных термометров в Уфе поднялись на отметку +23,3°С, что почти на два градуса выше прежнего рекорда. Во вторник, 1 октября, был бит рекорд 1974 года. В Уфе зафиксировали +23,2°С. Прежний рекорд составлял +21,5°С.

На фоне таких рекордных температур синоптики дали прогноз погоды в Башкирии и Уфе на октябрь. Он в регионе ожидается сухой и теплый.

— В октябре среднемесячная температура воздуха ожидается на 1°С выше нормы, — сообщают уфимские синоптики. — Норма среднемесячной температуры воздуха для октября +4,3°С.

Уфе осталось мерзнуть два дня
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Свой долгосрочный прогноз погоды в Уфе и Башкирии и тому, когда в регионе выпадет снег, дали эксперты портала «World-Weather.ru». Они считают, что в Уфе ночных заморозков в октябре ждать не стоит, также, как не стоит ждать и снега.

Данные портала «ГисМетео» не так безоблачны. Синоптики этого ресурса считают, что первый снег в Уфе и Башкирии выпадет уже 23 октября, но из-за теплой погоды снежный покров будет зыбким. Так что зимнего пейзажа в этом октябре Уфе, судя по всему, не увидеть.

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