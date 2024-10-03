Зима близко: первый снег уже ждут в Башкирии

Свой долгосрочный прогноз погоды в Уфе и Башкирии и тому, когда в регионе выпадет снег, дали эксперты портала «World-Weather.ru». Они считают, что в Уфе ночных заморозков в октябре ждать не стоит, также, как не стоит ждать и снега.



Данные портала «ГисМетео» не так безоблачны. Синоптики этого ресурса считают, что первый снег в Уфе и Башкирии выпадет уже 23 октября, но из-за теплой погоды снежный покров будет зыбким. Так что зимнего пейзажа в этом октябре Уфе, судя по всему, не увидеть.