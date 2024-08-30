Охота в Башкирии обошлась в ₽100 000

По предварительным данным, к незаконной охоте были причастны три жителя Кумертау. У них отсутствовали разрешения на добычу диких животных. Но это им не помешало подстрелить косулю и погрузить ее в свою машину с намерением разделать. Однако их планы внезапно прервались действиями полиции.