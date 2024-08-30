Охота в Башкирии обошлась в ₽100 000

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Во вторник, 27 августа, полицейские остановили «Шевроле Ниву» для проверки документов и обнаружили в салоне тушу косули.
По предварительным данным, к незаконной охоте были причастны три жителя Кумертау. У них отсутствовали разрешения на добычу диких животных. Но это им не помешало подстрелить косулю и погрузить ее в свою машину с намерением разделать. Однако их планы внезапно прервались действиями полиции.
Сразу после остановки автомобиля была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла не только тушу животного, но и сам автомобиль, а также три ружья и патроны. По предварительным оценкам экспертов, причиненный ущерб от этого правонарушения составляет более ₽100 000.
Теперь проводится проверка по факту нарушения законодательства об охоте. Как отмечают в полиции, по результатам будет принято процессуальное решение.