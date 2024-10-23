Усатый вредитель угрожает Башкирии

Почему же они представляют угрозу? Дело в том, что черные усачи наносят ущерб не только живым деревьям. Они повреждают древесину во время заготовки, хранения и транспортировки неокоренных лесоматериалов. Особенно активно они размножаются на гарях и в местах лесозаготовок, где условия для их жизни наиболее благоприятны.