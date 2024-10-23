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Posted 23 октября, 15:45

Published 23 октября, 15:45

Modified 23 октября, 20:15

Updated 23 октября, 20:15

Насекомые угрожают лесам Башкирии

Усатый вредитель угрожает Башкирии

23 октября 2024, 15:45
Фото: 1MI

Насекомые угрожают лесам Башкирии

В регионе нарастают опасения из-за нашествия усачей, которые могут нанести вред лесам, сообщает в среду, 23 октября, Управление Россельхознадзора по Республике.

В октябре 2024 года специалисты управления провели мониторинг по выявлению карантинных вредителей — усачей (Monochamus) в 11 лесничествах. Общая площадь обследованных участков составила более 1,4 миллиона гектаров. Используя 360 феромонных ловушек, инспекторы смогли визуально оценить ситуацию и выявить четыре вида этих насекомых.

Лабораторные исследования подтвердили наличие нескольких очагов заражения: большого черного елового усача, малого черного елового усача и черного соснового усача. Эти вредители относятся к категории вторичных, так как атакуют ослабленные или уже мертвые деревья хвойных пород.

Почему же они представляют угрозу? Дело в том, что черные усачи наносят ущерб не только живым деревьям. Они повреждают древесину во время заготовки, хранения и транспортировки неокоренных лесоматериалов. Особенно активно они размножаются на гарях и в местах лесозаготовок, где условия для их жизни наиболее благоприятны.

— Одним из эффективных способов борьбы является привлечение природных врагов усачей — таких как дятлы и ласточки. Санитарная вырубка мертвых деревьев зимой поможет остановить дальнейшее распространение инфекции, а лечение больных растений повысит их шансы на выживание, — рекомендуют в Управление Россельхознадзора.

Как считают эксперты, в случае высокой численности насекомых может понадобиться применение инсектицидов для опрыскивания пораженных участков.

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Как ранее сообщал Mkset, Амброзия трехраздельная заполонила собой регион, угрожая экологии и здоровью жителей Республики Башкортостан.

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