Квартиры в Уфе перестали расти в цене

Posted 3 октября, 07:58
Published 3 октября, 07:58
Modified 3 октября, 09:35
Updated 3 октября, 09:35
По данным сервиса, сентябрь 2024 года стал месяцем, когда квартиры в Уфе не подорожали, а продемонстрировали лишь символический рост. Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке столицы Башкортостана составила 111 000 рублей, увеличившись всего на 0,1%. В то время как в других российских миллионниках наблюдается более заметное изменение цен.
В среднем по стране квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4%, однако в Екатеринбурге и Новосибирске зафиксировано небольшое снижение — на 0,2% и 0,1%, соответственно. В то же время Нижний Новгород, Краснодар и Казань показали рост на 1% и более. Интересно, что в 10 из 16 мегаполисов изменения цен не превышали 0,5%, что соответствует тенденциям предыдущих месяцев.
На фоне этих изменений в Уфе наблюдается и снижение доступных предложений на вторичном рынке — количество квартир уменьшилось на 1,5%. Средняя полная стоимость готовой квартиры сейчас составляет 5,3 миллиона рублей при средней площади в 47 кв. м.
Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, объясняет текущую ситуацию несколькими факторами. Во-первых, продавцы вторичного жилья стремятся получить наличные для улучшения жилищных условий, что приводит к повышению цен. Это особенно актуально для тех, кто планирует приобрести более просторные квартиры и сталкивается с подорожанием кредитов.
Во-вторых, ожидания снижения цен на вторичное жилье после заседания Центробанка по ключевой ставке пока не оправдались. Как следствие, покупатели и продавцы остаются в состоянии неопределенности и продолжают следить за изменениями на рынке.