Квартиры в Уфе перестали расти в цене

В среднем по стране квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4%, однако в Екатеринбурге и Новосибирске зафиксировано небольшое снижение — на 0,2% и 0,1%, соответственно. В то же время Нижний Новгород, Краснодар и Казань показали рост на 1% и более. Интересно, что в 10 из 16 мегаполисов изменения цен не превышали 0,5%, что соответствует тенденциям предыдущих месяцев.