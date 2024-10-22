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Posted 22 октября, 14:44

Published 22 октября, 14:44

Modified 22 октября, 14:50

Updated 22 октября, 14:50

Треть Башкирии вакцинировали

Треть Башкирии вакцинировали

22 октября 2024, 14:44
Фото: 1MI
Сюжет
Вакцинация
В последние недели октября в регионе наблюдается активная борьба с вирусами, сообщает во вторник, 22 октября, Роспотребнадзор Республики.

В рамках прививочной кампании против гриппа, стартовавшей в сентябре 2024 года, каждый третий житель региона уже успел сделать прививку. Стоит отметить, что за последнюю неделю октября зарегистрировано 27,7 тысячи случаев острых респираторных инфекций и гриппа. При этом почти половина заболевших — это дети.

Интересно, что заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 11,3%. Как считают эксперты, это может быть связано как с вакцинацией, так и с простыми мерами предосторожности. Наибольшую активность среди вакцинированных проявили жители таких городов как Уфа, Стерлитамак и Салават. Также высокие показатели наблюдаются в Татышлинском и Караидельском районах.

Грипп начал бушевать в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, в сентябре в Башкортостан поступило более 1,18 миллиона доз вакцин.

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