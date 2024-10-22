Треть Башкирии вакцинировали

Posted 22 октября, 14:44
Published 22 октября, 14:44
Modified 22 октября, 14:50
Updated 22 октября, 14:50
В рамках прививочной кампании против гриппа, стартовавшей в сентябре 2024 года, каждый третий житель региона уже успел сделать прививку. Стоит отметить, что за последнюю неделю октября зарегистрировано 27,7 тысячи случаев острых респираторных инфекций и гриппа. При этом почти половина заболевших — это дети.
Интересно, что заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 11,3%. Как считают эксперты, это может быть связано как с вакцинацией, так и с простыми мерами предосторожности. Наибольшую активность среди вакцинированных проявили жители таких городов как Уфа, Стерлитамак и Салават. Также высокие показатели наблюдаются в Татышлинском и Караидельском районах.