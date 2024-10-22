Треть Башкирии вакцинировали

Интересно, что заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 11,3%. Как считают эксперты, это может быть связано как с вакцинацией, так и с простыми мерами предосторожности. Наибольшую активность среди вакцинированных проявили жители таких городов как Уфа, Стерлитамак и Салават. Также высокие показатели наблюдаются в Татышлинском и Караидельском районах.