Матч «Барыс» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу

Posted 16 октября, 09:56
Published 16 октября, 09:56
Modified 16 октября, 11:48
Updated 16 октября, 11:48
Встреча начнётся в 19:00 по уфимскому времени, и фанаты хоккея уже готовятся к настоящему зрелищу. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+), KHL Prime(3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»(3+).
«Салават Юлаев», выступающий в роли гостей, рассматривается букмекерами как фаворит матча. Коэффициент на их победу в основное время составляет 1.52, что говорит о высоких шансах уфимцев. Однако астанчане не собираются сдаваться без боя — их шансы оцениваются коэффициентом 5.20.
Также эксперты считают, что матч обещает быть результативным. Тотал больше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.46, а тотал меньше — 2.60. Вероятность ничьи по итогам основного времени тоже существует: её коэффициент составляет 5.00, а вероятность послематчевых буллитов оценивается коэффициентом 9.50.
Как ранее сообщал Mkset, команда хоккейного клуба «Салават Юлаев» приезжала в Москву к своему товарищу по льду Глебу Кузьмину, который получил серьезную травму во время матча.