Матч «Барыс» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу

«Салават Юлаев», выступающий в роли гостей, рассматривается букмекерами как фаворит матча. Коэффициент на их победу в основное время составляет 1.52, что говорит о высоких шансах уфимцев. Однако астанчане не собираются сдаваться без боя — их шансы оцениваются коэффициентом 5.20.