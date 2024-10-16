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Posted 16 октября, 09:56

Published 16 октября, 09:56

Modified 16 октября, 11:48

Updated 16 октября, 11:48

Матч «Барыс» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу

Матч «Барыс» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу

16 октября 2024, 09:56
Фото: ХК «Барыс»
В среду, 16 октября, состоится зрелищное противостояние на льду: казахстанская команда «Барыс» примет уфимский «Салават Юлаев», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

Встреча начнётся в 19:00 по уфимскому времени, и фанаты хоккея уже готовятся к настоящему зрелищу. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+), KHL Prime(3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»(3+).

«Салават Юлаев», выступающий в роли гостей, рассматривается букмекерами как фаворит матча. Коэффициент на их победу в основное время составляет 1.52, что говорит о высоких шансах уфимцев. Однако астанчане не собираются сдаваться без боя — их шансы оцениваются коэффициентом 5.20.

Также эксперты считают, что матч обещает быть результативным. Тотал больше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.46, а тотал меньше — 2.60. Вероятность ничьи по итогам основного времени тоже существует: её коэффициент составляет 5.00, а вероятность послематчевых буллитов оценивается коэффициентом 9.50.

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Как ранее сообщал Mkset, команда хоккейного клуба «Салават Юлаев» приезжала в Москву к своему товарищу по льду Глебу Кузьмину, который получил серьезную травму во время матча.

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