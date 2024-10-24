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Posted 24 октября, 08:14

Published 24 октября, 08:14

Modified 24 октября, 08:16

Updated 24 октября, 08:16

Повышение ключевой ставки — что говорят эксперты

Повышение ключевой ставки — что говорят эксперты

24 октября 2024, 08:14
Фото: mkset.ru
Финансисты предрекают рост главного экономического параметра страны до 22% решением Центрального банка РФ в пятницу, 25 сентября.

В пятницу Центробанк страны озвучит решение относительно сохранения ключевой ставки на уровне 19%. В текущих реалиях регулятор устанавливает денежно-кредитную политику лишь на месяц вперед, что не позволяет планировать на более длительные сроки. Однако даже в рамках этого краткосрочного горизонта у финансистов нет однозначного мнения о том, какой уровень ключевой ставки установит ЦБ. Участники сообщества EMCR провели опрос, в котором большинство прогнозирует повышение ставки, но остается вопросом, насколько именно.

Доверие граждан и бизнеса к Центробанку продолжает снижаться. Около трети экспертов считает, что ЦБ увеличит ключевую ставку сразу на 2 или даже 3 процентных пункта, доведя ее до 21 или 22%. Две трети финансовых специалистов также ожидают роста ставки, но высказываются менее резко. Они предполагают, что регулятор ужесточит денежно-кредитную политику, однако ставка увеличится «только» до 20%. Среди 34 респондентов лишь двое оптимистов, которые убеждены, что Центробанк удовлетворен текущими результатами и не планирует изменений.

Почему почти никто не верить в снижение ключевой ставки ЦБ РФ или ее стабильность — в свежем исследовании «Новых Известий».

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