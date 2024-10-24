Повышение ключевой ставки — что говорят эксперты

Доверие граждан и бизнеса к Центробанку продолжает снижаться. Около трети экспертов считает, что ЦБ увеличит ключевую ставку сразу на 2 или даже 3 процентных пункта, доведя ее до 21 или 22%. Две трети финансовых специалистов также ожидают роста ставки, но высказываются менее резко. Они предполагают, что регулятор ужесточит денежно-кредитную политику, однако ставка увеличится «только» до 20%. Среди 34 респондентов лишь двое оптимистов, которые убеждены, что Центробанк удовлетворен текущими результатами и не планирует изменений.



Почему почти никто не верить в снижение ключевой ставки ЦБ РФ или ее стабильность — в свежем исследовании «Новых Известий».