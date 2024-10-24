Повышение ключевой ставки — что говорят эксперты

Posted 24 октября, 08:14
Published 24 октября, 08:14
Modified 24 октября, 08:16
Updated 24 октября, 08:16
В пятницу Центробанк страны озвучит решение относительно сохранения ключевой ставки на уровне 19%. В текущих реалиях регулятор устанавливает денежно-кредитную политику лишь на месяц вперед, что не позволяет планировать на более длительные сроки. Однако даже в рамках этого краткосрочного горизонта у финансистов нет однозначного мнения о том, какой уровень ключевой ставки установит ЦБ. Участники сообщества EMCR провели опрос, в котором большинство прогнозирует повышение ставки, но остается вопросом, насколько именно.
Доверие граждан и бизнеса к Центробанку продолжает снижаться. Около трети экспертов считает, что ЦБ увеличит ключевую ставку сразу на 2 или даже 3 процентных пункта, доведя ее до 21 или 22%. Две трети финансовых специалистов также ожидают роста ставки, но высказываются менее резко. Они предполагают, что регулятор ужесточит денежно-кредитную политику, однако ставка увеличится «только» до 20%. Среди 34 респондентов лишь двое оптимистов, которые убеждены, что Центробанк удовлетворен текущими результатами и не планирует изменений.
Почему почти никто не верить в снижение ключевой ставки ЦБ РФ или ее стабильность — в свежем исследовании «Новых Известий».